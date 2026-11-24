Столичната община се включва в програма за превенция на младежката престъпност. "Превенцията на младежката престъпност и радикализацията са важна част от устойчивите политики за сигурност на общината. Нашата задача е да работим за създаването на среда, в която младите хора познават закона, разбират последиците от неговото нарушаване и имат ясни ориентири за отговорно поведение. Това е дългосрочна инвестиция в сигурността на обществото", заяви зам.-кметът на София по сигурността доц. д-р Лъчезар Милушев по време на международната публична лекция „Срещу мафията: Смелостта на избора", организирана от сдружение "Младежки гвардейски отряди".

Съвременните предизвикателства пред сигурността се усложняват от нарастващото влияние на социалните мрежи, изкуствения интелект и променящата се обществена среда. В тези условия превенцията не може да бъде задача само на една институция, а изисква съвместни и последователни действия, категоричен бе Милушев.

„Хората, които се занимават с престъпна дейност, се формират пред очите ни – в обществото ни, в семействата ни. Именно подрастващите би следвало да са обект на такава образователна програма, за което Столична община работи и ще продължи да работи, включително и съвместно с всички партньори", каза.

Форумът бе посветен на италианския опит в борбата с мафията и възможностите той да бъде приложен в България чрез образование и институционално сътрудничество.

Столична община участва в програмата „Мостове на законността: България – Италия" чрез експерти от направление „Сигурност". В съвместните анализи и подготовката на пилотните обучения участват представители на Столична община, Министерството на правосъдието, ГДБОП, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" и Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Целта е италианският практически опит в противодействието на мафията и корупцията да бъде превърнат в образователен ресурс, който да насърчава правното съзнание и гражданската отговорност сред младите хора.

В дискусията участваха представители на българската законодателна, изпълнителна и съдебна власт, прокурори от Палермо, представители на антикорупционните институции в Сицилия, дипломати, преподаватели и младежи. Сред италианските гости бяха Антонело Краколичи – председател на Комисията „Антимафия и антикорупция" към Регионалното събрание на Сицилия, Луиджи Сунсери – председател на Комисията по европейските въпроси, както и прокурорите Карло Марцела и Джовани Анточи от Прокуратурата на Републиката в Палермо.

Инициативата стъпва върху примера и наследството на италианските магистрати Джовани Фалконе и Паоло Борселино и продължава институционалните срещи между български и сицилиански представители, проведени в Палермо през октомври тази година.

Програмата „Мостове на законността: България – Италия" се организира от Сдружение „Младежки гвардейски отряди" съвместно с Фондация „Фалконе" и COSAP Italia, под патронажа и с подкрепата на Посолството на Италианската република в България и Почетното консулство на Италия в Пловдив.