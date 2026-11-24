В Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе бе открит първият в града Контактен център, предназначен за срещи между деца и родители, чиито отношения са затруднени вследствие на раздяла, развод или семеен конфликт. Създаден от Сдружение „Еквилибриум", центърът ще осигурява защитена среда за общуване с подкрепата и под наблюдението на квалифицирани специалисти, съобщават от пресцентъра на община Русе.

На официалното откриване присъстваха заместник-кметът на община Русе Димитър Недев, началникът на общинския отдел „Социални дейности" Павлета Йорданова, председателят и програмен директор на СНЦ „Еквилибриум" Елена Петкова, председателят на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева, председателят на Районен съд – Русе Елена Балджиева, Деана Димова, управител на Сдружение „Център Динамика", представители на социални организации, специалисти и потребители на Комплекса за социални услуги. Лентата на новия център бе прерязана от Димитър Недев, Елена Петкова и директора на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) Светла Межри.

От името на кмета Пенчо Милков заместник-кметът поздрави екипа на „Еквилибриум" и благодари за работата му в подкрепа на русенските деца и семейства. „Когато родителите се разделят, най-важно е детето да не се превръща в заложник на техните разногласия. То има нужда от спокойствие, сигурност и обичта на своите родители. Вярвам, че дори при най-трудните обстоятелства възрастните трябва да намерят начин да защитят неговия интерес. Именно затова подобни услуги са толкова необходими", заяви Недев.

Председателят и програмен директор на СНЦ „Еквилибриум" Елена Петкова подчерта значението на професионалната подкрепа при преодоляването на семейни конфликти. „За едно дете раздялата на родителите често е свързана с тревожност и несигурност. Понякога възстановяването на доверието изисква много време и търпение. Нашата задача е да помогнем на семействата да преодолеят напрежението и да намерят начин да общуват, без детето да страда от техните разногласия. Това е труден процес, в който всяка положителна промяна има значение", посочи Петкова.

Директорът на КСУДС Светла Межри представи организацията на работа в Контактния център. Тя обясни, че специалистите ще подготвят и наблюдават срещите, като съобразяват подхода си с възрастта, потребностите и емоционалното състояние на всяко дете. Предвидено е и съдействие при предаването и приемането на децата между родителите, когато отношенията помежду им са обтегнати. При необходимост ще могат да се организират онлайн контакти, ако разстоянието възпрепятства личните срещи.

След официалното прерязване на лентата гостите разгледаха обособените помещения и се запознаха с условията за провеждане на срещите. Представителите на „Еквилибриум" разясниха практическата организация на услугата и възможностите за подкрепа на семействата.

Контактният център се намира в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на бул. „Липник" №14 в Русе.