Прекият избор на кмет е основополагащ принцип на местната демокрация. Предсрочното прекратяване на мандат, предоставен с вота на гражданите, е изключително сериозна мярка. Тя следва да се прилага при безспорно установени законови основания и при стриктно спазване на принципа на пропорционалност.

Това заявяват от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в своя позиция. Оттам изразяват сериозна загриженост за решението на ОИК - Варна да прекрати предсрочно кметските права на варненския градоначалник Благомир Коцев.

"Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана от Република България, изисква условията за упражняване на функциите на местните изборни представители да гарантират свободното изпълнение на техния мандат. Хартата утвърждава и принципите на пропорционалност при административния надзор", категорични са от НСОРБ.

Сдружението зачита правомощията на компетентните държавни органи и независимостта на съдебната власт. "Считаме обаче, че предсрочното прекратяване на кметски мандат изисква особено внимателна преценка, когато невъзможността за изпълнение на служебните задължения е свързана с наложена мярка за процесуална принуда, а не с доброволен отказ от изпълнение на задълженията", се казва в позицията", пишат още те.

От НСОРБ настояват за гарантиране на ефективна и своевременна съдебна защита, която да отчете както всички факти по конкретния случай, така и конституционната ценност на местното самоуправление и необходимостта от защита на свободно изразената воля на избирателите.

"За НСОРБ защитата на местното самоуправление и свободното упражняване на правомощията на пряко избраните органи на местната власт е принципна позиция, която не зависи от политически и икономически интереси", се казва още в позицията.

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши на заседание снощи да бъдат прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение. Това съобщи председателят на ОИК Велин Жеков.

Благомир Коцев оспорва решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията му като кмет. Той е подал жалба до Административния съд – Варна в законовия срок, като настоява магистратите не само да отменят решението, но и да спрат предварителното му изпълнение.

В жалбата си Коцев излага аргументи за допуснати нарушения в процедурата по прекратяване на мандата му.

Сред тях са забавянето с повече от година на произнасянето на ОИК, липсата на уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможността да се запознае с доказателствата и да представи позицията си пред комисията.