Окръжният съд в Сливен остави в ареста двамата, убили жестоко 59-годишната жена в Сливен. Съдът определи най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите - 53-годишен мъж и 50-годишна жена за убийството, извършено във вилната зона на града на 11 ноември, съобщи за БТА говорителят на съда прокурор Ваня Белева.

Тялото на 59-годишната жена бе открито в кладенец на съседен имот, където е изхвърлено в опит за прикриване на следите. И двамата обвиняеми са с предишни криминални прояви. Те са се познавали със жертвата, каза още прокурор Белева.

Двамата задържани са съседи и са с нисък социален статус. Единият е обвинен като извършител на убийството, а другият - като негов помагач. Според прокуратурата престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Нанесен е тежък побой, в резултат на който жената е починала, казаха по-рано от прокуратурата. Двамата може да получат между 15 и 20 години лишаване от свобода, доживотна присъда и доживотна присъда без право на замяна.

Тялото на убитата жена край Сливен е било укривано близо две седмици.