Налагането на глоба от Европейската комисия заради големия дефицит показва недоверие към правителството

Това заяви съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев след като стана ясно, че ЕК е препоръчала налагането на глоба на България заради неизпълнение на процедурата за свръхдефицит, съобщават от пресцентъра на ДБ.

„От седмици предупреждавахме, че това ще се случи. Когато обаче отправяхме предупрежденията си, министри от правителството заявяваха, че подобно нещо е невъзможно. За да не бъде наложена глобата, две трети от финансовите министри в ЕС трябва да гласуват „против". На практика това е невъзможно", каза Мирчев.

Самият размер на санкцията не е толкова голям, но символичното й значение е, че страната ни е ненадежден партньор в еврозоната, не спазва фискалната дисциплина на ЕС и ангажиментите си, нито пък взема мерки за оздравяване на бюджета, обясни той.

Мирчев напомни, че от „Демократична България" представиха конкретни предложения за намаляване на дефицита под 3% още с бюджета за 2027 г., но те бяха отхвърлени от управляващите от „Прогресивна България".

По-рано днес ЕК представи бюджетните си препоръки за страните членки. По отношение на България и Унгария ЕК отчита, че предприетите действия в отговор на препоръките за коригиране на прекомерния дефицит не са достатъчни.

ЕК се готви да предложи глоба за България до 0,02% от БВП заради неизпълнените изисквания по процедурата за свръхдефицит. Страната ни рискува и спиране на евросредства, което обаче може да избегне, ако спазва бъдещия коригиращ план.

В есенния пакет на Европейския семестър София и Будапеща са единствените, за които комисията иска затягане на процедурата, определяйки неизпълнението като "особено сериозен случай".

Първо Съветът на ЕС трябва да установи, че България не е предприела ефективни действия. Решението се очаква на 11 декември, но още не е прието.

Сумата, която евентуално страната ни ще плаща, е 0,02% от БВП за годината. Според прогноза на Министерството на финансите от ноември 2026 г. БВП на България за 2026 г. се очаква да достигне малко над 130,4 млрд. евро, тоест глобата ще бъде около 26 млн. евро. Подобна е и прогнозата на ЕК, според която БВП на страната ни за т.г. се очаква да е 128,8 млрд. евро. При втория случая глобата ще е малко под 26 млн. евро.

Причината за острата реакция са разходите, които растат далеч над препоръчаното от ЕС. Според източник от Брюксел нетните разходи през 2026 г. ще нараснат с 10,7% при препоръчани 4,2%. Отклонението е 2,3% от БВП дори след отчитане на допустимата гъвкавост за отбрана.

Комисията прогнозира дефицит от 5% от БВП тази година, 4% догодина и ново увеличение до 4,8% през 2028 г. Дупката се разширява заради разходите за пенсии, публични заплати, общински инвестиции и субсидии.