Парите в здравеопазването - за какво ще стигнат средствата от бюджета -

Има възможни редакции на бюджета, възможността да заплащат своите здравни вноски. За бюджета почти всички са еднакво недоволни, въпросът е да има добри редакции между първо и второ четене. Това коментира здравният икономист Аркади Шарков в "Още от деня" по БНТ.

"Оскъден е бюджетът, има нужда от баланс. В момента е дисбалансиран между парите между болнична помощ и лекарства. И 2027 г. ще получим още от същото по отношение на финансирането. Най-недофинансирани са клиничните пътеки по акушерството и гинекология, рехабилитацията, неврологията, уши, нос и гърло, за интензивно лечение. Лекарствата са регулирани. Когато говорим за консумативи и медицински изделия, всичко расте. Цените на лекарствата в България по каса и с рецепта са намалели с до 15% средно. Хранителните добавки пък не са регулирана стока, разликата там може да варира от 10 до 100", каза още Аркади Шарков.

Схемите с ТЕЛК са отдавна известни на органите, не трябва да се набляга на пиар ефекта. Трябва да има дисциплинираш ефект, каза още Шарков. Според него трябва да се произнесе съдът. Нацията застарява, ще се увеличат хората, които имат нужда от помощ от държавата. Трябва да наблегнем върху превенцията, за да намалим потока от хора, които имат нужда от подобна помощ, уточни Шарков. ТЕЛК-овете за година са нараснали с 11%.