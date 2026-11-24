"Говорихме с Благо още вчера. Това е нещо безпрецедентно. Три години продължават опитите работата му да бъде саботирана. Беше отделен от семейството си. В момента неоснователно бива отстранен, за да може в последната година на неговия мандат да бъде сложен човек, който да изпълнява щенията на един кръг". Това каза Богдан Богданов от ПП в предаването "Още от деня" по БНТ.

"Мафията отстрани Благо. Ако това е така, държавата ни като цяло е в много болно състояние. Няма как гласът на варненци да бъде откраднат по такъв начин. Неслучайно се подготвят протести. Не може толкова лесно някой да подмени вота на хората", каза още Богдан Богданов и беше категоричен: ще се преборим и с това, както и с тежката ситуация, когато беше арестуван. Очаква Благомир Коцев да се върне на работа, за да "довърши важните задачи, с които се е заел".

"Много хора излязоха и застанаха зад Благомир Коцев. Въпреки всички стъпки този човек не се огъна. Когато местни феодали скочат по такъв брутален начин, ясно, че си вършиш работата и си на прав път", допълни Богдан Богданов.