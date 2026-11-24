Приемът на документи се прави и онлайн, и в офисите по проекта

Столичната община представи напредъка по новия проект за подмяна на отоплителни уреди. Инициативата е част от последователните усилия на общината за подобряване качеството на атмосферния въздух и опазване на общественото здраве, съобщават от пресцентъра на общината.

„Това е вторият голям проект за подмяна на отоплителни уреди, с който продължаваме започнатото в София. В първата фаза подменихме над 21 000 замърсяващи уреда на твърдо гориво, спестявайки по 219 тона вредни емисии всяка година. Сега, с близо 37.6 милиона евро 100% безвъзмездно финансиране по програма „Околна среда", даваме възможност на над 10 800 домакинства напълно безплатно да преминат към съвременни екологични алтернативи и очакваме да спестим на въздуха още 222.8 тона фини прахови частици всяка година", заяви зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Засега забраната за отопление с твърдо гориво е в сила за 9 столични района, като от 1 януари 2029 г. тя ще стане задължителна за цялата територия на София.

„Обръщам се към всички граждани на София: бъдете активни, кандидатствайте, възползвайте се от тази възможност! Чистият въздух е наша обща отговорност и всеки подменен уред е директна инвестиция в здравето на вашето семейство и на вашите съседи", призова Неделков.

Официалният прием на документи по първата покана на проект „Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!" започна на 2 ноември 2026 г. и продължава до 2 февруари 2027 г. Досега са подадени над 700 официални заявления, от които близо 500 са депозирани по електронен път, а останалите са приети на хартиен носител в офисите. Паралелно са регистрирани 5 425 предварителни онлайн заявления. Всички граждани, попълнили предварителни формуляри преди 2 ноември 2026 г., следва да подадат официално заявление с необходимите съпътстващи документи в обявения срок до 2 февруари 2027 г.

Данните от подадените молби показват най-висок интерес към климатиците (термопомпи „въздух–въздух"), които съставляват 51% от предпочитанията. Термопомпите тип „въздух–вода" и „вода–вода" представляват 39% от заявленията, а уредите на пелети обхващат 10%. Засилен интерес се отчита в районите „Панчарево", „Нови Искър" и „Овча купел".

За участие в проекта могат да кандидатстват физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в регулационните граници на Столична община, в който за отопление се използват уреди на дърва или въглища. При съсобственост кандидатът е необходимо да притежава над 50% от идеалните части или да представи писмено съгласие от останалите собственици. На по-късен етап ще стартира и приемът на документи от юридически лица. Сгради държавна или общинска собственост са недопустими за финансиране.

Одобрените кандидати получават 100% безвъзмездна помощ, включваща безплатен демонтаж и изнасяне на старата печка, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на новото отоплително устройство, както и 2 години гаранционна поддръжка с безплатен технически преглед след първия отоплителен сезон. Допустимите уреди включват до 3 броя климатици (термопомпи „въздух–въздух"), 1 брой термопомпа „въздух–вода" или „вода–вода", 1 брой пелетна камина или котел, както и свързване или повторно свързване към топлопреносната мрежа. За 220 енергийно уязвими домакинства, получаващи помощи за отопление, е предвидено и безплатно изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление с мощност до 4 kW, оборудвани с батерии.

Кандидатите поемат ангажимент да предадат безвъзмездно стария уред на общината за рециклиране, да използват новото отоплително съоръжение за период от поне 3 години, да преустановят отоплението с твърдо гориво и да допускат последващи проверки на място. Задължително условие е също кандидатите да нямат непогасени задължения за местни данъци и такси за имота.

Подаването на документи на място се извършва в три офиса в районите „Красна поляна" (ул. „Освобождение" № 25, зад районната администрация), „Надежда" (ул. „Кирил Драгов" № 55) и „Изгрев" (ул. „Антон П. Чехов" № 16А) с работно време от понеделник до петък от 09:00 до 17:30 ч.. До края на месец ноември предстои откриването на още три офиса в районите „Студентски" (бл. 5, ет. 3, ст. 319), „Младост" (кв. „Горубляне", ул. „Витоша" № 2) и „Сердика" (кв. „Бенковски", бул. „Лазар Михайлов", читалище „Георги Бенковски – 1911"). За възрастни или трудноподвижни граждани е осигурена възможност за посещения и консултации по домовете от мобилни екипи след предварителна заявка.