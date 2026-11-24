Маргарита Паскалева искала скоро да се пенсионира

Шофьорът на аудито е обвинен за умишлено причиняване на смърт на магистрала "Тракия"

Верижната катастрофа на магистрала “Тракия” от 10 ноември засенчи друг брутален инцидент на пътя, на километри от мястото на по-голямата трагедия.

Ден преди да загинат 13 души заради мъглата и високата скорост, джип ауди със софийска регистрация блъска отзад малка кола на магистралата до Карнобат и убива на място жената зад волана - 63-годишната директорка на училище в Карнобат Маргарита Паскалева.

Виновният шофьор е 66-годишният бизнесмен Асен Василев. Две седмици след смъртта на жената Окръжната прокуратура в Бургас обвини Василев за умишлено причиняване на смъртта ѝ. Според експертите по разследването той е летял по магистралата с 251 км/ч, т.е. превишил е максималната скорост с цели 111 км/ч.

Скоростта е близо до абсолютния рекорд за превишена скорост на шофьор, засечена от камерите на Пътна полиция, показа проверка на “24 часа”. През 2019 г. автомобил летя с 277 км/ч на магистрала “Струма”.

Механизмът на катастрофата до Карнобат е подобен на този, при който Кристиан Николов уби Милен Цветков - удар отзад и травми за шофьора на блъснатата кола, несъвместими с живота.

Маргарита Паскалева и съпругът ѝ Павлин Паскалев тъкмо стегнали семейната къща в село Соколово. Надявали се там да изкарат спокойно старините си.

Плановете им обаче рухват за един миг на 9 ноември, когато Асен Василев застига към 15 ч на магистралата жената в колата ѝ, докато се прибира вкъщи от командировка.

От удара малката хонда се е смалила наполовина, а 63-годишната жена загива на място.

Василев е задържан за 72 часа, но прокуратурата е удължила престоя му зад решетките. Според експертизата на мястото на сблъсъка почти е липсвал спирачен път. По неофициална информация аудито на Василев е летяло и с 300 км/ч минути по-рано.

“Това е скорост за Формула 1, не е за магистрала. Тя е много над разрешената. Всички знаем какво е състоянието на пътя до Бургас - постоянно е в ремонт”, коментира кметът на Карнобат Георги Димитров.

Ако вината на летящия шофьор се докаже в съда, той може да получи наказание от 15 до 20 г. затвор или доживотна присъда.

Пробите му за алкохол и наркотици са били отрицателни. Какво е накарало мъж на 66-годишна възраст да вдигне такава окорост, остава загадка.

“Ако беше младеж на 22 г., бихме могли да кажем, че е неопитен, че му кипи кръвта. Но той е на 66 г. и се предполага, че би трябвало да има достъчно житейски опит. Имал някъкъв бизнес, би трябвало да е улегнал мъж. Не знам как си е позволил да кара с такава скорост. Зачерни едно семейство”, недоумява кметът на Карнобат как софиянецът се е забил с такава скорост в малката хонда на неговата съгражданка.

Според съпруга на директорката шофьорът на аудито даже е развил 301 км/ч в определени участъци по магистралата. По документи аудито на Асен Василев се водело на търговско дружество.

Семейство Паскалеви имат дъщеря, която е учителка в Пловдив, и син - капитан речно плаване. Маргарита Паскалева смятала скоро да се оттегли от учителската дейност и да се пенсионира. Имала трима внуци и възнамерявала да се посвети на тях и съпруга си, който е бивш ветеринар. Били порядъчно, скромно семейство. Живеели в малък апартамент в Карнобат.

В града Маргарита Паскалева била уважавана като дългогодишен директор на местната гимназия. През 2020 г. била отличена от община Карнобат с приза “Директор на годината”, през май тази година била удостоена и с друга награда за принос към образованието в Бургаска област.

Карнобат още не може да излезе от шока, въпреки че минаха две седмици от катастрофатата. Маргарита Паскалева бе погребана с почести от местните, а да си вземат последно “сбогом” с нея преди дни бяха дошли кметът и стотици ученици и преподаватели.

Предстои прокуратурата да внесе в Окръжния съд в Бургас искане обвиняемият Асен Василев да остане за постоянно в ареста.