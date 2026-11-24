ЕК препоръчва глоба за България заради неизпълнени бюджетни ангажименти. Правителството дължи отговори, а не оправдания. Кой взе решенията, довели до тази ситуация, за което от ГЕРБ предупреждавахме?! Как и дали ще бъде предотвратена санкцията?

Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като стана ясно, че ЕК е препоръчала налагането на глоба на България заради неизпълнение на процедурата за свръхдефицит.

"Политическата отговорност има имена и не може да остане анонимна! Не може да има само сметка за плащане от българските граждани", категоричен е Борисов.

По-рано днес ЕК представи бюджетните си препоръки за страните членки. По отношение на България и Унгария ЕК отчита, че предприетите действия в отговор на препоръките за коригиране на прекомерния дефицит не са достатъчни.

ЕК се готви да предложи глоба за България до 0,02% от БВП заради неизпълнените изисквания по процедурата за свръхдефицит. Страната ни рискува и спиране на евросредства, което обаче може да избегне, ако спазва бъдещия коригиращ план.

В есенния пакет на Европейския семестър София и Будапеща са единствените, за които комисията иска затягане на процедурата, определяйки неизпълнението като "особено сериозен случай".

Първо Съветът на ЕС трябва да установи, че България не е предприела ефективни действия. Решението се очаква на 11 декември, но още не е прието.

Сумата, която евентуално страната ни ще плаща, е 0,02% от БВП за годината. Според прогноза на Министерството на финансите от ноември 2026 г. БВП на България за 2026 г. се очаква да достигне малко над 130,4 млрд. евро, тоест глобата ще бъде около 26 млн. евро. Подобна е и прогнозата на ЕК, според която БВП на страната ни за т.г. се очаква да е 128,8 млрд. евро. При втория случая глобата ще е малко под 26 млн. евро.

Причината за острата реакция са разходите, които растат далеч над препоръчаното от ЕС. Според източник от Брюксел нетните разходи през 2026 г. ще нараснат с 10,7% при препоръчани 4,2%. Отклонението е 2,3% от БВП дори след отчитане на допустимата гъвкавост за отбрана.

Комисията прогнозира дефицит от 5% от БВП тази година, 4% догодина и ново увеличение до 4,8% през 2028 г. Дупката се разширява заради разходите за пенсии, публични заплати, общински инвестиции и субсидии.