- Сред аплодисменти и 40-ина гости президентът и вицето
- Кирил Вълчев получиха от ЦИК удостоверенията, че са избрани
Всеки един от нас - и аз, и г-н Вълчев, имаме своите позиции, различия, профил, но точно това ни задължава да умеем най-голямото изкуство - да чуеш различията, да оцениш идеите и позициите на своите опоненти, да ги разбираш и заедно да търсите националното съгласие и решаването на големите проблеми пред България.
Това каза президентът Илияна Йотова, след като заедно с Кирил Вълчев получиха от ЦИК удостоверенията си за избрани президент и вицепрезидент на специална церемония. Присъстваха 40-ина гости, сред които
президентите Георги Първанов и Росен Плевнелиев,
председателят на парламента Михаела Доцова, депутатите Петър Витанов от ПБ и Айтен Сабри от ДПС, вицепремиерът Иво Христов, министри, генералните директори на БНТ и БНР и др. Йотова и Вълчев бяха посрещнати с аплодисменти.
Благодаря на българските избиратели, на тези 1 093 852 души, които ни се довериха и ни подкрепиха. Благодаря и на тези, които не гласуваха. Това тяхно решение не може да остане само в статистиката. То е много трудно за прочит, но всеки политик е длъжен да го прочете, да си вземе поуките, да научи уроците, за да може да продължи напред. Тези уроци са най-важният ориентир. Когато си пожелаваме нещо в новогодишната нощ, и аз, и г-н Вълчев ще си пожелаем
да работим така, че тези, които се разколебаха,
не отидоха да гласуват, следващия път да ни подкрепят в името на България, каза още Йотова.Тя обърна внимание на представителите на различни институции и разчете присъствието им като заявка, че могат да намерят диалог и че ще търсят съгласие “с разум и мъдрост”.
Церемонията откри Михаела Доцова, която акцентира, че Йотова е първата жена президент. И поздрави ЦИК, че са провели “честен, прозрачен и законосъобразен” вот.
“Вие за трети път спечелихте доверието на гражданите, което е резултат от вашата работа и положени усилия за опазване на държавността и устоите на институции и за защита на българския национален интерес. Като
първата жена, избрана за президент,
вие вече сте част от българската история и за пореден път доказвате, че българските жени работят достойно в политическата и в обществената сфера”, каза Доцова.
Малко след церемонията Кирил Вълчев официално подаде оставка като генерален директор на БТА, след като бе декларирал това пред депутатите още миналата седмица. Той бе в неплатен отпуск за времето на кампанията. Така Вълчев прекрати втория си мандат месеци след единодушното му преизбиране от парламента през декември.