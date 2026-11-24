Сред аплодисменти и 40-ина гости президентът и вицето

Кирил Вълчев получиха от ЦИК удостоверенията, че са избрани

Всеки един от нас - и аз, и г-н Вълчев, имаме своите позиции, различия, профил, но точно това ни задължава да умеем най-голямото изкуство - да чуеш различията, да оцениш идеите и позициите на своите опоненти, да ги разбираш и заедно да търсите националното съгласие и решаването на големите проблеми пред България.

Това каза президентът Илияна Йотова, след като заедно с Кирил Вълчев получиха от ЦИК удостоверенията си за избрани президент и вицепрезидент на специална церемония. Присъстваха 40-ина гости, сред които

президентите Георги Първанов и Росен Плевнелиев,

председателят на парламента Михаела Доцова, депутатите Петър Витанов от ПБ и Айтен Сабри от ДПС, вицепремиерът Иво Христов, министри, генералните директори на БНТ и БНР и др. Йотова и Вълчев бяха посрещнати с аплодисменти.

Благодаря на българските избиратели, на тези 1 093 852 души, които ни се довериха и ни подкрепиха. Благодаря и на тези, които не гласуваха. Това тяхно решение не може да остане само в статистиката. То е много трудно за прочит, но всеки политик е длъжен да го прочете, да си вземе поуките, да научи уроците, за да може да продължи напред. Тези уроци са най-важният ориентир. Когато си пожелаваме нещо в новогодишната нощ, и аз, и г-н Вълчев ще си пожелаем

да работим така, че тези, които се разколебаха,

не отидоха да гласуват, следващия път да ни подкрепят в името на България, каза още Йотова.Тя обърна внимание на представителите на различни институции и разчете присъствието им като заявка, че могат да намерят диалог и че ще търсят съгласие “с разум и мъдрост”.

Церемонията откри Михаела Доцова, която акцентира, че Йотова е първата жена президент. И поздрави ЦИК, че са провели “честен, прозрачен и законосъобразен” вот.

“Вие за трети път спечелихте доверието на гражданите, което е резултат от вашата работа и положени усилия за опазване на държавността и устоите на институции и за защита на българския национален интерес. Като

първата жена, избрана за президент,

вие вече сте част от българската история и за пореден път доказвате, че българските жени работят достойно в политическата и в обществената сфера”, каза Доцова. Президентите Георги Първанов и Росен Плевнелиев със секретаря на президента Меглена Плугчиева

Малко след церемонията Кирил Вълчев официално подаде оставка като генерален директор на БТА, след като бе декларирал това пред депутатите още миналата седмица. Той бе в неплатен отпуск за времето на кампанията. Така Вълчев прекрати втория си мандат месеци след единодушното му преизбиране от парламента през декември.

