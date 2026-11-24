Бившият политик от ГЕРБ Цветан Цветанов напомни за полицейската операция "Медузите", когато бе задържан бизнесменът Даниел Славов - Дънката. Направи го покрай отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев, който посочи като организатори на махането му от поста именно Дънката и ТИМ.

"Решението на ОИК – Варна за предсрочното прекратяване на мандата на Благомир Коцев поставя въпроси, на които Бойко Борисов не може да отговори с обичайното си оправдание, че отговорността е на други хора", написа Цветанов във фейсбук.

В поста си той разказва как през 2010 г., когато е МВР шеф, е била организирана полицейската операция "Медузите", свързана с разследване за източване на община Варна чрез купуване на употребени автобуси от Франция. Тогава бяха задържани Даниел Славов - Дънката и тогавашният шеф на общинския съвет в морската столица Борислав Гуцанов. Тогава съвместно с Франция МВР анализира информация за паричните потоци от общината към френски фирми.

"Разследваха се данни, че част от средствата са постъпвали по сметките на фирмата, свързана със закупуването на автобусите, а други суми са били насочвани към офшорни сметки, свързвани с Даниел Славов и Борислав Гуцанов", разказва Цветанов. Той напомня, че делото по случая е било прекратено през 2013 г., защото не е била дадена необходимата информация по съдебно-следствената поръчка относно офшорните сметки.

Освен този случай, Цветанов напомня и за скандала Panama Papers от 2016 г., когато отново на дневен ред са били поставени въпросите за офшорните финансови структури и публично известните връзки с тях на Дънката и Гуцанов.

"Затова прокуратурата има основание да извърши цялостна проверка на наличните материали от Франция, свидетелските показания и документите по старото разследване и да прецени дали съществуват законови основания за възобновяване на производството или за предприемане на други процесуални действия. Обществото има право да знае какво се е случило с тези пари и защо разследването не стигна до съдебен процес", допълва бившият МВР министър.

"След напускането ми на ГЕРБ през 2019 г., Борисов избра да разчита във Варна на политическото и бизнес влиянието на Даниел Славов - Дънката. Това не беше случаен политически избор, а част от модела, който постепенно превърна ГЕРБ в партия, зависима от местни икономически интереси, вместо да се бори срещу тях, както правеше през първия си управленски мандат (2009–2013 г.)", пише още Цветанов, като обвинява Борисов, че бяга от политическа отговорност по казуса. Разказва още, че след 2019 г. лидерът на ГЕРБ разчита на "сигурните гласове на Дънката", като показателни за това били рекордните 10 хил. преференции за човек от листата на ГЕРБ през 2023 г.

Още снощи, когато стана ясно, че ОИК - Варна е взела решение да махне Благомир Коцев от кметския пост, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК, и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета.

"Но нека си зададем един прост въпрос: ако е имал съмнения в тези хора, защо не ги е сменил по-рано? Защо не се е разграничил от тях, когато е имал тази възможност", пита Цветанов след изявлението на Борисов.

"Не може години наред да носиш политическа отговорност за подбора и действията на своите представители, а когато техните решения предизвикат обществен скандал, изведнъж да се окажеш страничен наблюдател, загрижен единствено за собственото си политическо оцеляване", категоричен е той.

Според Цветанов именно Борисов носи отговорност за това, че ГЕРБ е стигнала до политическа изолация и е изгубила обществено доверие. "Това не е резултат от действията на един или двама членове на ОИК. Това е резултат от години на политически компромиси, зависимости и погрешни решения на нейното ръководство", допълва той.

"Ако Борисов смята, че оставките са начинът да се поеме отговорност, нека започне от себе си! Варна не е нечия частна собственост. Общината не е инструмент за обслужване на бизнес интереси. А мандатът на един кмет не може да бъде прекратяван по начин, който поражда толкова сериозни съмнения за политически и икономически натиск", категоричен е Цветанов. Според него спорното решение на ОИК трябва да се разгледа от административния съд във Варна, което да помогне за изясняването на всички факти и обстоятелства.

"Варна заслужава истина, прозрачност и управление в интерес на гражданите, а не на задкулисни зависимости", допълва бившият вътрешен министър.