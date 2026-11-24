На национално ниво всички партии се разграничиха от своите в ОИК, гласували за отстраняването му

Тези, чиито икономически интереси отказах да обслужвам, искат свой и.ф. кмет, обяви сваленият управник на Варна. Мотивирани били с пликове

В МВР има материали, свързани с кмета, но и такива за хора, опитвали да го "интервенират"

Година преди края на мандата си Благомир Коцев вече не е управник на Варна, но пък стана първият официално заявен кандидат за кмет на областен град на местния вот през 2027 г.

“Това е преврат”, обяви той след решението на Общинската избирателна комисия от понеделник вечерта да прекрати правомощията му с мотив, че

отсъствал неоснователно от работното си място по времето, през което бе в ареста

в София.

Всички партии, чиито представители в ОИК са гласували решението, се разграничиха от хората си. (Виж по-долу в текста.)

Отстраниха ме, защото отказах да обслужвам икономически интереси във Варна, категоричен бе Благомир Коцев.

Той бе арестуван на 8 юли 2025 г. и бе освободен на 27 ноември. ОИК признава 50 дни платен отпуск и приема, че последният ден, в който кметът е имал законно основание да не бъде на работа, е 12 септември 2025 г., а от 15 септември отсъствието му вече е неправомерно.

През февруари 2026 г. Софийският районен съд отмени като незаконосъобразен ареста на Коцев, преди това варненският окръжен бе променил мярката му в парична гаранция. Обвинителният акт бе върнат на прокуратурата заради липса на ясно описани факти и пропуски.

По закон година преди края на мандата частични избори за кмет не се правят и така, ако Коцев не успее с обжалването на решението на ОИК, Варна ще бъде управлявана от временен кмет.

Според него именно това била целта на местните икономически групировки, които стоели зад отстраняването му - да поставят свой човек начело и да овладеят общинските средства.

Докато е в сила решението на ОИК, Коцев няма право да подписва документи. Издал е заповед функциите да се поемат от зам.-кмета по социалните дейности Снежана Апостолова.

И той, и Апостолова свързаха отстраняването му с няколко конкретни проекта.

Един от тях е предложението за изграждане на

тунел под Морската градина,

който да свърже бул. “Княз Борис I” с крайбрежната алея. Коцев разказа, че това е старо намерение на икономическа групировка, която иска да осигури автомобилен достъп до крайбрежната зона. Той изтеглил проекта от предложенията за финансиране чрез общински заем.

Три общински терена, към които има строителен интерес, бяха на фокус по време на последната сесия и в крайна сметка бяха изтеглени. Става въпрос за около 9 дка зелена площ на кръстовището на бул. “Сливница” и бул. “Република”; паркинга на окръжна болница с площ около 3,5 дка и близо 3 дка до автогарата. За тези имоти се предвиждала възможност за учредяване на право на строеж.

Коцев е изтеглил предложенията от програмата на общината след обществено недоволство.

Той обвинява формациите “Български глас” и “Алтернатива на гражданите”. Твърди, че зад първата стои

бизнесменът Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, а зад втората - интереси, свързани с ТИМ

За бизнесмена Славов уточни, че не знае дали той лично е оказвал натиск, но според информацията, която достига до него, това е ставало чрез посредници.

“Три години нямахме възможност да дишаме в тази община, за да си вършим работата. Ние бяхме под обсада. Работихме срещу мутри. Мутри, които се биеха срещу нас, защото те не получаваха част от трапезата, която бяха свикнали да получават. Няма как да изчистим града толкова лесно, когато фирмите им, които те са назначили, все още работят във всеки бранш.

Няма как да искаме да не се бетонира градът, когато строителните разрешения бяха издавани десетилетия наред. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да вкарваме регулация в строителството”, заяви Коцев.

Той твърди, че върху членове на комисията е оказван сериозен натиск как да гласуват, “включително мотивация чрез пликове”.

Двама от ОИК, избрани през 2023 г.

от квотата на ПП-ДБ, също са гласували за прекратяване на правомощията

на кмета. Това са Йордан Йорданов и Емил Пенков. За втория лидерите на ПП и ДБ обясниха, че от месеци е избрал управляващата партия. Йорданов не вдигаше телефона си на журналисти във вторник.

Процедурата по прекратяване на мандата започва със сигнали още през 2025 г. През миналата година те са два, а тази - три. Сред подателите е уволнената от кмета бивша общинска служителка Биляна Якова, която бе и свидетел по делото срещу него.

Напът да вземе подобно решение, ОИК бе и в края на миналата година, тогава обаче Бойко Борисов публично

забрани на хората на ГЕРБ в нея да го направят,

а те са мнозинство в комисията. Те не се явиха на насроченото заседание и то се провали.

Този понеделник обаче гласуваха за отстраняването на Коцев, само 1 от 8-те от квотата на ГЕРБ не е присъствал и съответно не е дал вот. “За” общо са били 20 членове на ОИК, против - 5-има от ПП-ДБ и единият от ДПС (Орхан Мехмед).

Решението може да започне да се изпълнява веднага, без да се чака съдът да се произнесе по жалбата срещу него. Сваленият кмет и адвокатът му Николай Владимиров обаче искат спиране на предварителното изпълнение.

Коцев обяви и че ще сезира прокуратурата за получените лични заплахи, палеж на беседки в района на комплекс “Хоризонт” (част от фамилния бизнес) и натиск за прокарване на спорни строителни проекти. Той обясни, че

човекът, подпалил беседките, лично му признал,

че го извършил заради отказа на кмета да разреши конкретен строителен обект.

В МВР има много материали, свързани с кмета на Варна Благомир Коцев, но има и такива, свързани с хора, които са се опитали да “интервенират” спрямо него, коментира няколко часа по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев. По тези материали се работело. Той призова Коцев да сезира МВР, ако има информация за координирани действия срещу него и увери, че те ще се разгледат.

“Да се подменя вотът на гражданите с решение на ОИК, после да се оттеглят партиите, излъчили тези представители, и да не подкрепят техните действия… неприемливо е като модел на поведение”, вметна Демерджиев.

Адвокат Владимиров попита защо точно сега ОИК се произнася по сигнал от миналата година. И припомни, че след 13 ноември се отваря възможност общинският съвет да избере кой да довърши мандата на кмета - негов заместник или общински съветник, защото от тази дата частични избори до края на мандата не се правят.

Според Коцев на негово място ще бъде поставен удобен за икономически интереси кмет.

“Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат”, настоя той и направи паралел с управлението на Кирил Йорданов и Иван Портних. Години наред градът бил управляван чрез страх и влияние върху администрацията.

Твърди, че откакто той е встъпил, е бил подложен на натиск и че екипът му е работил в условията на постоянна съпротива на опитите да се спре презастрояването и да се установят по-строги правила в строителството.

“Варна е далеко от София, тук сме едно феодално общество

и тези феодали искат Варна да остане тяхно владение завинаги. Това може да се промени с активна гражданска дейност, с критична мисъл, с гласуване на изборите, с отстояване на позициите на всеки гражданин”, призова Благомир Коцев пред медиите.

Отстраняването на кмета идва на фона на неколкомесечните скандали с незаконното строителство в “Баба Алино”, от които рейтингът му пострада. Сега обаче изненадващото му сваляне отново работи за подкрепата към кмета.

Коцев обяви на брифинга си във вторник, че няма да се откаже от политическата си дейност и ще се кандидатира за втори мандат, ако “варненци го поискат”. И отправя посланието, че някой е трябвало ясно да каже за вилянието на икономическите групировки там.

“Надявам се, че има кой да го чуе”, заявява още Коцев.

Варненци се организират в социалните мрежи за подкрепа на кмета.

Два протеста свикаха за сряда от ПП и ДБ - пред офиса на ТИМ в София и пред хотела на Даниел Славов-Дънката във Варна.

Снежана Апостолова, зам.-кмет по социалните дейности, която Коцев е назначил да го замества

Радев: Не одобрявам да се подменя по такъв начин вотът на гражданите

В ЕП "Обнови Европа" осъди официално случая и поиска Еврокомисията да го следи

Безпрецедентно и неприемливо. Така повечето политици определиха отстраняването на варненския кмет.

“Благомир Коцев дължи отговор на много въпроси, касаещи “Баба Алино” и друго незаконно строителство, но аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите”, заяви премиерът Румен Радев. Според него въпросите за мотивите трябва да се отправят към партиите, чиито членове в Общинската избирателна комисия - Варна, са подкрепили свалянето на Коцев. И бе категоричен, че очаква да чуе именно това от членовете на ОИК и партиите. Румен Радев

Още в понеделник вечерта, когато стана ясно решението на ОИК, Бойко Борисов призова за оставки на членовете на комисията, излъчени от ГЕРБ. От позиция на партията стана ясно, че те са получили препоръка да гласуват “против” отстраняването на Коцев, защото ГЕРБ не иска “служебна победа” във Варна.

Това е голяма политическа грешка, за която Бойко Борисов многократно предупреждаваше, заяви и депутатът от партията Владислав Горанов. Той обяви, че техните хора в ОИК няма да правят и да гласуват предложение за временен кмет на Варна. Бойко Борисов

И от ДПС се разграничиха от квотата си в избирателната комисия и бяха категорични, че решението на ОИК няма общо с решения, позиции и становища на партията. То пораждало множество съмнения относно мотивите, с които е предприето.

От “Продължаваме промяната” и “Демократична България”, които издигнаха Коцев за кмет, бяха категорични, че икономически интереси стоят зад това безпрецедентно решение. Целта е да бъде избран временен кмет, който да прокарва проекти в полза на Даниел Славов - Дънката и ТИМ, обяви лидерът на “Промяната” Асен Василев. “Абсолютно смятам, че те стоят зад това отстраняване”, каза той. Асен Василев

“Безобразен опит на мутри, на местния криминален контингент”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. И също поименно назова Дънката и ТИМ. Добави, че въпреки разграничаването на ГЕРБ и ДПС от отстраняването на Коцев на местно ниво “едни местни мутри са си хванали едни хора, без значение от техните партии”. От изказването му стана ясно, че представителите на ДБ в общинската комисия са гласували “против”, а този на ПП с положителен вот е преминал в “Прогресивна България” и гласувал “за”. За него Асен Василев обясни, че отдавна направили опит да го оттеглят, но от ЦИК отговорили, че това може да стане само с писменото съгласие на самия представител.

От втория “предател” от квотата на бившата коалиция, гласувал “За” - Йордан Йорданов, и двете формации официално се разграничават.

“Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен”, написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук. И поздрави колегата си, че има смелостта да назове тези хора поименно.

“Обнови Европа” - групата в Европейския парламент, в която членуват либералите и демократите, формацията на френския президент Макрон и други центристки формации, както и независими депутати, осъди отстраняването на Коцев и в официална позиция изрази “сериозна загриженост от случилото се”. Тя ще постави въпроса пред комисаря по правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт. Варна е лишена от демократично избрания си кмет в момент, когато атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море подчертават стратегическото значение на региона за европейската сигурност, заявяват още от “Обнови Европа”.

Описват като абсурд и опасен прецедент това кмет да е държан в ареста, впоследствие съдът да обяви това за незаконно, а накрая да му вземат мандата, защото това задържане било “неоправдано отсъствие от работа”. Председателят на “Обнови Европа” призова Европейската комисия да поиска обяснение от българските власти и да следи отблизо развитието на случая.

Божидар Божанов

Даниел Славов - мощен бизнесмен с влияние в местната политиката

Умен, арогантен и комбинативен - така описват 58-годишния Даниел Славов - Дидо Дънката, тези, които го познават и са имали делови отношения с него. Не ходи на светски събития, обществени сбирки или по срещи с политици. Но работи с всички тях.

На местния вот през 2023 г. вкара 5-има общински съветници с партията “Български глас”, през февруари т.г. групата порасна на 6-има, след като съветник от ПП-ДБ премина при тях и вече са “Съединение”.Формално според документите за регистрация на “Български глас” и “Съединение” Славов няма общо.

Завършил е математическата гимназия и Военноморското училище. Във Варна се носят легенди за него и бизнеса му, започнал през 90-те. Оттогава е и прякорът му, който той не харесвал.

В началото на новия век на централната ул. “Любен Каравелов” изниква луксозният хотел “Капитол” и се превръща в мястото за срещи на съветници, кметове, депутати, бизнесмени. На метри е от Морската градина и на минути пеша от общината. Казват, че важни решения за града се вземат там и затова го наричат “втората община”.

На адреса са регистрирани повечето компании на Славов. Строителният му бизнес започва ударно при тройната коалиция. Предприемачът притежава ценни имоти в сърцето на града.

Публична тайна са близките му отношения с Борислав Гуцанов, който бе шеф на ОС-Варна, после депутат и вицепример. Двамата са съученици и състуденти. А близката му Славена Точева бе депутат от ГЕРБ 4 мандата, като биеше по преференции дори лидера Бойко Борисов.