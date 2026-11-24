Липсата на този факт ограничавал правата й, съдът обаче я поряза

Пловдивчанката Диана Йовчева, обвинената в удрянето на шамар на майка си, оказал се смъртоносен, направи опит делото да се върне в прокуратурата заради непълноти. Защитата й настоя, че в акта не е посочено с коя точно ръка е извършено посягането, в какво положение е била – свита в юмрук или с отворена длан, и в коя точно област на главата е нанесен ударът. Изтъква и фактическа грешка на прокуратурата, а всичко това според адвоката на Йовчева ограничава правото й на защита.

Първо Окръжният, а след това е Апелативният съд обаче не приеха тези аргументи и делото тръгва на 11 декември с разпит на свидетели.

Случаят е от 30 март 2023 г. Диана имала собствена квартира, но понякога нощувала и при родителите си. В деня на фаталния инцидент тя била при майка си и двете се скарали. Повод за скандала станали нападките на възрастната жена, че дъщеря й трябва да си намери доходоносна работа и родителите й да спрат да я издържат. Диана била художничка и се занимавала с изкуство, но не работила постоянно. Спорът между двете ескалирал и тя ударила шамар на майка си. От удара получила хематом, тъй като приемала лекарства за разреждане на кръвта. Имала и други придружаващи заболявания и няколко дни по-късно състоянието й се влошило. Била приета в болница, а там получила и посттравматична епилепсия. След почти 3 месеца в здравното заведение жената починала на 23 юни 2023 г.

Братът на Диана Борис Йовчев е предявил срещу нея граждански иск на стойност 120 000 евро за смъртта на майка им. Двете му деца пък са поискали по 30 хиляди.