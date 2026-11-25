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Семейство с малко бебе се нуждае от пари, за да възстанови дома си след пожар. Преди няколко седмици в Долна баня огънят изпепелява къщата на семейство Пенчови. Той тръгва от електрическа скара.

В къщата живеят 6 души, в това число и малко бебе.

"Изпратени бяха екипи на пожарната. Успяхме да спрем огъня, въпреки че беше доста голям. Само нашият имот пострада. Хората от Долна Баня ни помогнаха доста. Надявам се всичко да се върне постарому и да се върнем вкъщи", каза синът на семейството, чиято къща изгоря.

Той, жена му и малкото им бебе в момента живеят в дома на родителите на момичето.

"Загубихме всичко", добавя дядото. Той и жена му отиват да живеят при дъщеря им след пожара, докато къщата се оправи.

"В момента се събраха 8600 евро от базар. В сметка в социалните мрежи има 30 хил. И около 20 хил. още на ръка. Първото дарение бе от семейство, чийто покрив също изгаря преди време", добавиха пострадалите.