"От нашата партия много отдавна искаме оставката на кмета на Варна Благомир Коцев и винаги сме гласували за неговото отстраняване, когато се е гледал такъв казус. Коцев говори за заплахи от определени лица. Защо обаче не е подал сигнал до прокуратурата? Това означава, че или го е страх, или е имал изгода от лицето. Той не става просто за кмет на Варна".

Това каза депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов в ефира на bTV.

По думите му Коцев е трябвало да си подаде оставката още след скандала с него, когато бе в ареста.

"Варненци получиха много обещания, а накрая какво получиха - мръсотия и т.н", каза още Стоянов и добави: "По негово време се разви най-големият скандал във Варна - "Баба Алино".