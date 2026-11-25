ОИК – Варна изчака момента, след който не могат да бъдат насрочени частични избори, заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев в "Денят започва" по БНТ за случая с отстранения кмет на Варна Благомир Коцев.

"Общинската избирателна комисия изчака момента, след който вече няма да могат да бъдат насрочвани частични избори. Това в определена степен засяга и избирателите в общината. Ако правомощията на кмета бяха прекратени по-рано и имаше произнасяне, което да потвърди решението на Общинската избирателна комисия, щеше да има възможност да се проведат нови избори в община Варна и избраният нов кмет да встъпи в длъжност. В настоящия случай обаче това изчакване води до невъзможност за избор на нов кмет и съответно до назначаването на такъв", каза той.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати пълномощията на Благомир Коцев заради установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Решението беше взето с 20 гласа „за" и 6 „против". Председателят на комисията Велин Жеков уточни, че са разгледани два сигнала от 2025 г.

Благомир Коцев оспори решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията му като кмет. Той е подал жалба до Административния съд – Варна в законовия срок, като настоява магистратите не само да отменят решението, но и да спрат предварителното му изпълнение.