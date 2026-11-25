"Бюджетът веднага да бъде оттеглен. Той да бъде преработен, бюджетният дефицит да бъде под 3%. Ние сме обяснили как това нещо може да стане.

Това каза Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България" по bTV.

"ЕК вече ни каза, че харчим като луд с картечница. Ние вече сме в този парадоксален момент, в който вместо българското правителство защитава обществен интерес, го защитава Европейската комисия и ни казва, че ще ни глоби. Това обаче е трудно да се случи и да се спасим от тази санкция. Финансовият ни министър няма никаква представа от работата си. По-лошото е, след няколко месеца може да се окаже, че ни спрат еврофондовете, ако България не вземе мерки. Това не е заплаха, това е отново предупреждение", каза Мирчев.

Той говори и по другата гореща тема - отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев. Според него всичко е планирано от дълго време.

"Това, което се случи във Варна, е безпрецедентно. Благомир Коцев каза най-добре кой е виновен за ситуацията, в която се намира - Даниел Славов - Дънката. Нека прокуратурата да го провери този човек. Tези, които са гласували срещу Благо Коцев, те искаха преди време да се разграничат от него още", обясни Мирчев.

Според Мирчев най-недоволни от избора на нов ВСС са Делян Пеевски и Бойко Борисов.

"Следващият главен прокурор трябва да вкара министри и депутати в съда", смята той. Според него не е добра практика да се избере действащ министър за главен прокурор.