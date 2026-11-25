Детски рисунки с послания за обич, сигурност и уважение излагат на изложбените табла пред Факултета по изобразително изкуство във Велико Търново. Изложбата под надслов "Дом без насилие" ще бъде открита в 11 часа.

Инициативата е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Зад нея застават Община Велико Търново и Областната дирекция на МВР – Велико Търново.

Ще бъдат представени художествени пана с детски рисунки, които чрез езика на изкуството ще отправят силно послание срещу насилието и в подкрепа на правото на всеки човек да живее в сигурна, спокойна и обичаща семейна среда.

В рамките на инициативата ще бъдат разпространени и информационни материали, насочени към повишаване на обществената информираност, относно домашното насилие, неговите проявления и начините за превенция. Гражданите ще могат да получат информация за това какво представлява домашното насилие, как да разпознават различните му форми – физическо, психическо, емоционално, сексуално и икономическо насилие, както и към кои институции и организации могат да се обърнат за съдействие и защита, съобщиха организаторите.

Специален акцент ще бъде поставен върху насърчаването на хората, пострадали от насилие, да не се страхуват да потърсят помощ, както и върху значението на навременната реакция, подкрепата и съпричастността на обществото.

С тази инициатива Община Велико Търново и ОД МВР призовават за нетърпимост към всички прояви на насилие, активна гражданска позиция и обща отговорност за изграждането на безопасна среда за всички.