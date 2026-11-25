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Един човек е загинал, а двама са пострадали при 62 пожара в страната през изминалото денонощие. Пожарните екипи са реагирали на общо 115 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

С преки материални щети са 17 пожара, осем от които в жилищни сгради, пет в автомобили и един в промишлена сграда. Други 45 пожара са възникнали без материални щети, основно в отпадъци, сухи треви и готварски уреди и комини.

През денонощието са извършени и 50 спасителни и помощни операции, а регистрираните фалшиви сигнали са три.