Проф. Хитко Вачев представя във Велико Търново книгата на живота си, посветена на Арбанаси и писана в продължение на повече от 30 години. Рецензент на „Арбанаси в колелото на живота" е приятелят му проф. Николай Овчаров, с когото неведнъж са правили проучвания заедно.

Изявен учен, авторитетен преподавател и общественик, посветил целия си професионален опит в областта на археологията, историята и културното наследство на България, проф. Вачев признава, че това е трудът на живота му.

Книгата съдържа шест глави, първата от които е посветена на дискусиите в научните среди за основаването на селището. Собствениците на Арбанаси, демографският облик, етническата характеристика на жителите, социалната структура на населението, икономическият живот и търговците са темите, разработени във втората глава.

Следващата част акцентира върху Арбанаси като църковен християнски център. На база на дългогодишните си проучвания, проф. Вачев представя на читателите изключителни данни за емблематичните арбанашки църкви „Рождество Христово", „Св. архангели Михаил и Гавраил", „Св. Атанасий" и др., подчертава ролята на висшия църковен клир и свещениците, особеностите на църковния живот и свързаните с него мощи - носители на святост, легенди и чудеса, дава сведения за ктиторите и хаджиите.

Прочутите арбанашки къщи с техния неповторим колорит и архитектура са обект на изследванията в глава IV.

Хората, населявали Арбанаси, са главните герои в следващата част на сборника. Оръжието и облеклото на мъжете, мястото и ролята на жените в обществения живот, възпитанието и образованието на децата, местните храни и напитки, здравето и хигиената, празниците са теми, разработени с образен и жив език от автора. Две неразказани любовни истории провокират интереса на читателите и придават допълнителен цвят на научните текстове в книгата.

Последната глава е посветена на разорението на Арбанаси през 1798 г., когато селището е жестоко опустошено от кърджалийските дружини.

„Заглавието на книгата е свързано с фреската от 1632-1694 г. „Колелото на живота" или „Суетният живот в лъжовния свят", намираща се в църквата „Рождество Христово", посочва в рецензията си проф. Николай Овчаров – колега и дългогодишен приятел на автора. Освен всичко друго като съдържание, читателите ще научат, че в България е имало аристокрация дори в „тъмните векове" на турското робство и именно тя е помогнала да се съхранят народните и християнски ценности и добродетели. Така Арбанаси ще възкръсне от мрака на миналото и отново ще блесне в цялото си великолепие", пише още проф. Овчаров.

Луксозното издание съдържа 220 страници и е богато илюстрирано с цветни снимки, а оформлението, дело на издателство „Фабер" го превръща в истинско полиграфско бижу.

Премиерата на „Арбанаси в колелото на живота" ще е тази вечер в Художествена галерия „Борис Денев". Представянето е от проф. д-р Пламен Павлов и проф. д-р Миглена Прашкова.

Проф. д-р Хитко Вачев е изключителен учен, преподавател и общественик с над 30 години професионален опит в областта на археологията, историята и културното наследство на България.

Ръководител е на важни археологически проучвания на средновековни обекти, като църквата „Св. Атанасий" в Горна Оряховица и крепостта „Ряховец", Перперикон, манастира "Свети равноапостоли Петър и Павел" , манастира "Успение на св.Богородица" в местността Френкхисар, Арменската и Католическа църква във Велико Търново, Митрополитската резиденция в Ахтопол, манастира на св. Теодосий Търновски край Самоводене и др.

Проф. Вачев е активен член на Съюза на учените в България и участва в експертни комисии на археологически обекти към Националния институт за недвижимо културно наследство и Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към Министерството на културата, като от 2014 г. е председател на съвета.