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Министерство на регионалното развитие и благоустройство одобри финансирането на втората концепция на община Свищов за "Интегрирана подкрепа за развитието на здравни, социални и образователни услуги". Общата стойност на проекта възлиза на 12 191 746 евро, съобщиха от местната управа.

Те ще се разпределят между пет организации от публичния и гражданския сектори – община Свищов, община Полски Тръмбеш, НВУ „Васил Левски", МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД и Фондация „ЕКИП".

Сред дейностите, които ще бъдат изпълнени на територията на община Свищов е обновяване на медицинската апаратура в МБАЛ "Д-р Димитър Павлович".

Предвижда се разкриване на хоспис за възрастни хора с потребност от постоянни медицински грижи с 15 потребители.

Община Свищов вече пълноценно работи по изпълнението на всички процедури и действия за създаването на новата интегрирана услуга, която ще бъде обособена на първия етаж в сградата на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович".

Предстои да бъде изградена, обзаведена и оборудвана нова, модерна и функционална сграда за Общностен център за ранно детско развитие. Той ще е с капацитет 30 места.

Двете социални услуги ще разкрият общо 26 работни места.

Включен е също основен ремонт на класни стаи и помещения и модернизация на училищната сграда на СУ "Николай Катранов" . Ще бъде изпълнен комплекс от мерки, които ще допринесат за подобряване на условията за обучение и възпитание.

В проекта са заделени инвестиции за осъвременяване и модернизация на сградния фонд на ДГ "Слънчо"

Ще се реализират и меки мерки за приобщаващо образование и образователна интеграция.

Общата продължителност на проекта е в рамките на 24 месеца.