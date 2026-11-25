Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници, които за съжаление ние сме посочили.

Този коментар направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с решението на ОИК - Варна да отстрани кмета Благомир Коцев. А в гласуването за свалянето му от поста участваха представители както на ГЕРБ, така и на издигналите го ПП-ДБ.

След това Борисов направи и оферта към лидера на ПП Асен Василев за законодателна промяна, с която партиите да имат повече контрол над хората си в постоянните изборни комисии.

"Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да внесем подписи за една промяна в закона, че членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са посочени. Аз им поисках оставките сега, но до тоя момент ми увисват думите", каза той.

С уточнението, че Коцев му е политически опонент, Борисов бе видимо ядосан от гласуването на собствените си представители в комисията, за които няколко пъти подчерта, че е предупредил да не свалят Коцев. Дори изкара в парламентарните кулоари и депутатите от Варна докато прави изявлението си. "Изрично има решение на Изпълнителната комисия. Два пъти ги предупредих, дори в деня на комисията. Лично се обадих и на Портних, и на Стоян, че ако направят такова нещо... Въпреки че юридически обосноваха своето решение, ще има тежки последствия и за тях и за нас като партия. Дори на Коцев се обадих", ядосан бе той.

На въпрос имало ли е натиск върху членовете на изборната комисия, лидерът на ГЕРБ каза:

"Може би Кирил Петков ще каже. Същите тия хора, които цитират, са на снимката с него преди 3 г.

На въпрос за отношенията му с варненския бизнесмен Дидо Дънката, той посочи, че преди години са го арестували. Бившата депутатка Славена Точева пък "отдавна не е при ГЕРБ". "Беше, те много хора са били при нас и Илин, министърът на туризма бе при нас, защо не питате за него", гнвевен бе той.

Относно санкциите, които заплашват страната ни Борисов каза, че това е редовна процедура. "Както за Варна варненци трябва всичко, за което са гласували да си понесат - от Баба Алино до боклука, така и тия, които гласуваха за Радев трябва да си да си минем всички грешки. Това е нашата народопсихология - докато не се обърне колата пътища много", каза той. Борисов не иска да злорадства са санкциите, защото парите, които ще вземат са и негови като данъколатец. И съжали, че "ни се подиграват, че сме като бавноразвиващи се, че не може да си направим бюджетът". Напомни и че като премиер е предлагал "постна пица", за да не се стигне до тази процедура, което му "закачили" на ревера, подигравали му се и за думите, че трябва да се оставя "мазнинка"