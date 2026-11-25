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Крещял й, че ще вземе нож и ще я заколи

Пловдивчанин, заканил се да убие жена си с нож, ще бъде включен в програми за изграждане на социални навици и овладяване на гнева.

Той се нахвърлил върху нея на 20 август т. г. и започнал да й крещи: "Ще ти отрежа главата, ще те убия, аз съм на възраст, няма значение какво ще се случи с мен, важното е, че теб ще те ликвидирам! Ще взема ножа и ще те заколя!" Стискал я здраво за дясната ръка и я насинил.

Бил задържан и обвинен в закана за убийство и домашно насилие.

Признал вината си и договорил пробация от 6 месеца, отделно са курсовете за сдържане на емоциите.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.