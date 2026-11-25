Модернизираното съоръжение вече е на разположение на децата, младежите и всички почитатели на активния начин на живот в квартала, а събитието бе отбелязано с демонстративен футболен мач между младите надежди на ОФК „Бдин-1923“.
Началникът на отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Видин Емилия Николова се обърна към присъстващите: „Както знаете дейностите на Община Видин са насочени към изграждане, реконструкция и обновяване на детските и спортните площадки, като това ще продължи и през следващата година. През тази година бяха подновени съоръженията на 11 детски площадки в различни квартали на Видин. Днес откриваме реконструираната детско-спортна площадка в жилищен комплекс „Бонония“. Нашето послание към ползвателите е да пазят площадката, да играят и да се забавляват внимателно, защото спортът и отдихът са не само физическа активност, но естетика и етика.“
Малките спортисти получиха футболни аксесоари и топки, с които да тренират в школата.
Проектът за реновиране обхваща терен с площ от около 650 кв. метра. Реализацията му е част от последователните усилия на местната власт за подобряване на спортната инфраструктура в жилищните комплекси, така че жителите на град Видин да разполагат с модерни, достъпни и безопасни условия за спорт близо до домовете си.
В рамките на строително-ремонтните дейности са изпълнени следните подобрения:
- Нова спортна настилка: Положен е шлайфан бетон, обработен със специализирана боя за спортни игрища и прецизно разчертаване.
- Обновени съоръжения: Извършено е цялостно реновиране на металните конструкции на баскетболните табла и хандбалните врати.
- Сигурност и осветление: Съществуващата ограда е укрепена и е поставена нова оградна мрежа. Монтиран е и нов осветителен стълб, който позволява игрището да се използва пълноценно и в по-късните часове на денонощието.