Надежда Йорданова попита задочно вицепремиера Гълъб Донев как работи механизмът в петък вечер, ако някоя жена потърси помощ, както и кога ще заработи националната координационна система. Настоя и за пари за кризисни центрове

С 4 декларации от парламентарната трибуна започнаха тазседмичната си работа седмица депутатите - 2 за скандала покрай отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев и две, посветени на днешния ден за борба с насилието над жени.

"Прогресивна България" първи подхванаха темата с насилието, при това малко след като точно с техните гласове бе отхвърлено искане от ПП за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и представители на институции за случаите на насилие и сексуално посегателство над непълнолетни момичета в София.

Николета Тодорова от ПБ посочи, че насилието има много лица - може да е физическо, психическо и икономическо. "Данните са тревожни. През 2025 г. за издадени 5102 заповеди за защита от домашно насилие, а извън статистиката остават остават онези жени и момичета, които не намират сили да потърсят сили да потърсят помощ", каза депутатка.

"Никоя жена не трябва да бъде оставена сама в борбата за собствената си сигурност. Държавата трябва да бъде нейната опора и защита. Нашата отговорност е да изградим система, в която институциите реагират своевременно, законите се прилагат ефективно, извършителите носят отговорност, а пострадалите получават реална подкрепа. Трябва да бъде преодоляна и обществената търпимост към насилието", каза Тодорова.

"Нито една жена не трябва да избира между сигурността и икономическото си оцеляване, нито едно момиче не трябва да расте със страха, че е по-малко свободно заради това, че е момиче и нито един човек не трябва да се страхува за живота и достойнството си, защото ефективността на държавата не се измерва с броя на приетите закони, а със способността ѝ да защитава човешкия живот, свободата и достойнството. Това е отговорност, която носим не само днес, на 25 ноември, а всеки ден", добави депутатката от управляващото мнозинство.

Шефката на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова напомни, че насилието отнема живота на поне 13 жени и момичета в България, а много от тях срещат края си в собствения си дом. През 2025 г. най-малко 24 са убити от партньора си, каза тя и избори някои от имената.

"Днес МВР ще обяви отново актуалната статистика. Но сякаш обръгнахме към нея. Ужасяваме се от поредната жестокост, човъркаме поредната рана и след това удобно я бутаме в забвението до следващия път. Нашето общество има проблем с насилието - над жени, у дома, включително към деца и безпомощни хора. Това е обща тегоба, грижа и отговорност. Разделянето на воюващи лагери не помага, а задълбочава проблема", обобщи тя.

Йорданова настоя за по-сериозна работа по приетия м.г. координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. И напомни, че за първите 6 месеца на това правителство има публична информация само за едно заседание на специалния координационен съвет. Бившата правосъдна министърка попита задочно вицепремиера Гълъб Донев как работи механизмът в петък вечер, ако някоя жена потърси помощ тогава. Попита и кога ще заработи националната координационна система. Ако една жена потърси помощ за трети път, институциите трябва да знаят, както и какво се е случило с предните сигнали, каза тя.

Според нея през 2025 г. са регистрирани 476 нарушения на заповеди за защита. МВР трябва да даде отчет как е реагирало на тези нарушения и колко време е отнело.

Йорданова се обърна и към адвокатите - производството за защита от насилие трябва да се използва само ако има данни за насилие и те да се разглеждат навреме.

Депутатката настоя в бюджета да има повече пари за кризисни центове, тъй като в 11 области все още 11 няма такива.