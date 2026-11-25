Кметът на Перник Станислав Владимиров обяви, че в следващите дни започва работа по възстановяване на изкуствената ски писта в планината Голо бърдо.

Уникалното за времето си съоръжение е в местността "Цоцевица" и е съществувало до 1989 година. Твърди се, че това е била първата изкуствена ски писта на Балканите. Днес пистата е разрушена и разграбена. През годините са правени опити тя да бъде спасена. Била е отдавана на концесия, но договорът е бил прекратен, тъй като концесионерите не са направили планираните инвестиции и не са използвали базата по предназначение, съобщава БНР.

Изкуствената ски писта в Перник е построена през 1976 по времето на тогавашния кмет Борис Чолев. Трасето е изградено от специални полиетиленови отливки (четки), произведени по немски лиценз, които през летните месеци са се овлажнявали с вода за по-добро плъзгане на ските. Изкуствената част е била с дължина около 400 метра през лятото, а през зимата, при наличие на естествен сняг, трасето е достигало до 1500 метра. Покритието е било изработено от заводи в Перник и София.

Разказва учител, който е участвал в построяването: "Просеката към връх Кобила. Изпратиха ме с три курса. Разчистихме храсти, каквото трябва. После се включиха и работници от мината. Кметът Чолев беше състезател по ориентиране, майстор на спорта.

Първата писта, която направиха, нямаше инсталация за оросяване. Карахме, когато е валяло дъжд и когато има роса. Осветление имаше пистата. Лятото карахме там. Идваха от "Славия", от ЦСКА, от Чепеларе да тренират.

След това направиха система за оросяване. Три или четири влека имахме. Правихме състезания, тренираха нашите деца. Там време и кипеше."

Светослав Койчев в онези години е бил учител по физическо възпитание в образцовия някога и вече несъществуващ механотехникум "Ю. Гагарин". Тренирал е и деца. Пистата е съществувала в този си вид до 1989 година. "Когато дойде демокрацията, нищо не остана", обобщава учителят.

"Много наши съграждани са повтаряли нееднократно темата за възстанояване на ски пистата в Голо бърдо. Затова последните около две години решихме да придвижим цялата документация, която е съществувала назад във времето, да се направи един сериозен оглед с целия експертен потенциал, всичко, което трябва да бъде направено като предварителна подготовка, за да може да преминем към реалните действия по възстановяване на ски пистата ни. Това е огромен труд", казва кметът Станислав Владимиров.

Изграждането на ски пистата е част от поредицата големи проекти, които ще бъдат реализирани следващите години, уверява той. Уточняват се последни детайли по обществената поръчка, която ще бъде обявена до края на годината. Ако няма административни спънки при избора на изпълнител, проектът ще бъде реализиран в сравнително кратки срокове. Финансирането няма да бъде малко, но не и непосилно за възможностите на община като Перник, заяви Владимиров.

"Основно ще се фокусираме върху първите 500 метра. Това ще бъде за децата основно. При добра снежна зима ще бъде обрабатвана цялата".

Ще бъдат възстановени чайната, гардеробната, ски влековете, ще бъде изграден паркинг в началото на съоръженията и ще бъде възстановен пътят към самата писта, добави кметът.