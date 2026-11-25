На склад стоят тръби за 150 млн. лева, тъй като подмяната им не е определена като приоритет, изясни съветникът

Софиянци плащат за грешки, допуснати на държавно ниво, а проблемите на „Топлофикация – София" се знаят от 10-15 години. Решенията също са ясни, но въпреки това реални действия няма. Това коментира председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България" в Столичния общински съвет Бойко Димитров пред БНР.

По думите му темата за отоплението в столицата обикновено престава да бъде актуална с края на отоплителния сезон. Именно през лятото обаче трябва да се извършват ремонтите и подмяната на амортизираната инфраструктура, а не когато вече са настъпили студовете.

Димитров подчерта, че от ръководството на дружеството се очаква да заложи в бизнес плана си не множество задачи, а няколко от най-критичните, които действително да бъдат изпълнени. Вместо това големите ремонти започват да се правят през ноември. Според него трябва да има ясен план за подмяната и обновяването на топлопреносната мрежа, защото всяко отлагане увеличава необходимите инвестиции.

Общинският съветник даде и пример с договори, сключени от предишно ръководство за подмяна на магистрални топлопроводи. В момента на склад стоят тръби на стойност 150 млн. лева, тъй като подмяната им не е определена като приоритет.

За да се развива дружеството, са необходими прозрачно управление и разумно насочване на инвестициите, смята Димитров. По думите му в момента се харчат значителни средства, без да има реален резултат.

Той посочи, че ако „Топлофикация – София" имаше частен инвеститор, можеше да се повтори примерът на Пловдив и Варна – с ускорени инвестиции в модерни мощности и предприятие, което работи на печалба.

Димитров опроверга и твърденията, че данъкоплатците от страната плащат сметките за отоплението на столичани. Според него всъщност софиянци понасят последиците от грешки, допуснати на държавно ниво. Той обърна внимание и на лихвата от 15%, която държавата начислява върху задълженията на топлофикационното дружество, определяйки това като ненормална ситуация.

Дори при евентуално привличане на концесионер, който да вложи значителни средства, социално приемлива цена на услугата може да бъде запазена само ако дружеството произвежда едновременно електрическа и топлинна енергия, заяви още общинският съветник.