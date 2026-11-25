Правителството обявява нова инвестиция за реактивни авиационни двигатели

Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха с реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната. В същото време ЕК оценява нашите мерки в бюджет 2027 г. за стабилизиране на публичните финанси. Добрата прогноза на еврокомисията за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен. Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Вчера Европейската комисия обяви, че ще предложи глоба за България до 0,02% от БВП заради неизпълнените изисквания по процедурата за свръхдефицит. Това са около 26 млн. евро. Страната ни рискува и спиране на евросредства, което обаче може да избегне, ако спазва бъдещия коригиращ план.

Миналата седмица самият Радев забрани на министрите си да се оправдават с предишните правителства за финансовото състояние на държавата и им нареди да работят. Днес обаче той отново стовари вината на "всички, които през годините харчеха безогледно".

Радев обеща, че правителството ще продължи с реформите и с изкореняването на насадените неефективни и корупционни модели. И похвали вицепремиерът Александър Пулев, който вчера "показа на практика как се прави това - с мащабна стуктурна реформа и закриване на корупционни дружества като "Монтажи", които изпиха 500 млн. лв. за язовири без вода, с премахване на дублиращи се услуги и звена, намаляване на заплатите и хората в бордовете. Резултатът е над 400 оптимизирани позиции и спестени 8 млн. евро разходи годишно".

"Монтажи" е дружество към ДКК, на което беше възложен ремонт на 400 язовири, за което бяха отпуснати близо 500 млн. лв. още преди 8 години. Все още обаче не са завършени всички ремонти. Освен "Монтажи" вчера беше закрито и още едно дружество - "Иганово", което беше създадено миналата година, за да се изгради чрез него съвместният завод на "Райнметал" и ВМЗ.

След заседанието Пулев ще обяви нова инвестиция за реактивни авиациони двигатели.

"Развиваме модерни технологии и експортно ориентирани производства, повишаваме благосъстоянието с реален икономически ръст", заяви премиерът.