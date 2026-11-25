Васил Терзиев свиква среща заради липсата на парно и топла вода в студентските общежития в София. Кметът на столицата ще събере представители на Министерството на образованието и науката (МОН), засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София", за да бъдат обсъдени възможностите за бързо решаване на проблема, съобщиха от Столична община.

Повод за срещата е и призивът на МОН към Столичната община за предприемане на действия. Терзиев заявява готовност да събере всички отговорни страни, които да представят актуалните данни по случая и възможните решения.

Кметът категорично отхвърля обвиненията на образователното министерство, че проблемът умишлено не се решава и че някой се опитва да използва справедливото недоволство на студентите за политически цели.

„Не смятам, че някой има намерение да използва студентите за политически цели, нито че те биха позволили това. Липсата на отопление и топла вода през зимата е сериозен проблем за всички засегнати софиянци, но студентите са в още по-трудна ситуация", коментира Терзиев.

По думите му студентите нямат възможност да монтират бойлери в общежитията, а често не могат да използват и алтернативни отоплителни уреди заради състоянието на електрическите инсталации. Кметът уверява, че ще направи всичко възможно за намирането на бързо решение, тъй като отговорност на институциите е да осигурят условия за обучение и развитие на младите хора.

Терзиев посочва, че мащабът на проблемите с топлопреносната мрежа е бил видим още в началото на мандата му. Въпреки че принципал на „Топлофикация София" ЕАД е Столичният общински съвет (СОС), а не кметът, той многократно е търсил и предлагал решения за оздравяването на дружеството.

„Беше ясно, че без навременни и адекватни мерки ще стигнем до ситуацията, в която се намираме сега", заявява столичният кмет.

Той подчертава, че намирането на работещо решение изисква активното участие и конкретни ангажименти както от СОС, в чиито правомощия е контролът върху дружеството, така и от Министерството на образованието и науката.

На 19 ноември Столичният общински съвет прие внесения за трети път от Терзиев доклад за извършване на независим анализ на състоянието на „Топлофикация София" и възможностите за устойчивото развитие на дружеството.

От общината посочват, че са запознати и с трудностите при осигуряването на алтернативно отопление в студентските общежития. Сред тях са високата цена на електроенергията за небитовите потребители и опасността от претоварване на електрическите инсталации при включването на допълнителни отоплителни уреди.

Столичната община очаква МОН и ръководствата на засегнатите висши училища да предоставят актуална информация за техническото състояние на общежитията и предложения за конкретни мерки, които да гарантират отоплението и топлата вода на студентите. Това е особено важно в случай че „Топлофикация София" не разполага с план за бързо възстановяване на топлоподаването.

За участие в работната среща са поканени министърът на образованието и науката, представители на ректорските ръководства на засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София".