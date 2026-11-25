Родители набиха детето си, а социалните го изведоха от дома. Досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда на малолетно дете в условията на домашно насилие е образувано във вторник в РУ Дупница. 12-годишното дете е изведено от семейната среда и работата с него продължава Отделът за закрила на детето. За случая е уведомена прокуратурата, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

В РУ - Бобов дол пък е образувано досъдебно производство за упражнено домашно насилие. Сигналът е постъпил снощи от жителка на с. Мала Фуча. При посещението на място полицейският екип е установил, че на пострадалата е нанесена лека телесна повреда. За случая е уведомен дежурен прокурор.