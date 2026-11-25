Една от целите на отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна е разширяване на руското влияние. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков в декларация в парламента.

"Играта е прекалено голяма и включва не просто връщане на абсолютния контрол на една групировка и един скандален бизнесмен върху града, под който контрол бяха предишните двама кметове, но и разширяване на нетолкова тайното чуждестранно влияние в града, считан за нещо като задморски анклав на Кремъл у нас", каза Велислав Величков. Той припомни за ареста на Коцев от юли миналата година. Кметът беше арестуван пет месеца. Обясни, че Коцев е бил неудобен, защото спирал незаконни строежи, не одобрявал скандални инвестиционни проекти, не наливал милиони в мегаломански олигархични проекти.

"Как стана това решение? По късни доби в деня на приемане на общинския бюджет и гласуването на морския тунел на ТИМ, за чийто идеен проект гражданите на Варна 350 хил. евро. Кметът оттегля това скандално предложение и още две за застрояване, но бизнес групата "Алтернатива на гражданите" го внася и бетонното мнозинство го гласува. Благомир Коцев е наказан за поредното си непослушание и отказ да сътрудничи на местната бизнес мафия и е отстранен от поста същата вечер. Решението е взето при липса на посочен автор за неговия проект и на аудиозапис от заседанието", каза още Величков.

"Демокрацията е в опасност. Кога тя е в опасност? Когато някой си позволи да подменя свободния вот на хората са административни процедури, които отменят техния избор. Това е преврат срещу демокрацията. С една година закъснение и очакване на правилното време ОИК във Варна изпълни бизнес-олигархична поръчка, с която едновременно прекрати правомощията на кмета Благомир Коцев и осигури на местните олигарси, превърнали общинския съвет в морската ни столица в частен бизнес клуб, да изберат в най-скоро време свой човек за временен кмет до изборите след 11 месеца, което е чиста подигравка с политическите права на гражданите", продължи депутатът. Според него е наивно да се вярва, че само няколко човека за изпълнили тази поръчка без гръб в София.

С декларация за Варна излязоха и от "Възраждане". Депутатът Коста Стоянов обаче нападна Коцев и обясни, че можеше да не се стига до тук, ако бе поел отговорност за управлението на Варна и беше подал оставка.

"В демокартичните държави съществуват понятия като политически морал, чест и достойнство. Когато действащ кмет бъде задържан по обвинения за корупция, подаването на оставка може да бъде израз на политическа етика и уважение към институцията, която представлява", каза Стоянов.

Кметът Коцев беше свален от поста късно вечерта в понеделник, понеже не бил на работа повече от месец без основание. Става въпрос за периода, в който той беше в ареста. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов веднага поиска оставки на своите представители в комисията. "Продължаваме промяната" организират протести днес във Варна, София и Пловдив в подкрепа на Коцев. Коментари от правителството и президента няма.