Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Асоциацията на гръцките прокурори подписаха тригодишен Меморандум за разбирателство и сътрудничество, който поставя основите на дългосрочно професионално партньорство между прокурорските общности на двете държави. Документът е подписан на 19 ноември 2026 г. в Атина, информираха от асоциацията.

От българска страна под меморандума се е подписал Пламен Иванов, член на Управителния съвет на АПБ, а от гръцка – председателят на Асоциацията на гръцките прокурори Ирини К. Хрисояни. В българската делегация е участвал и Красимир Стайков, също член на Управителния съвет на АПБ.

Споразумението предвижда обмен на професионален опит и добри практики, както и организиране на съвместни конференции, семинари, обучения и работни срещи. Сред основните направления на партньорството са повишаването на квалификацията на прокурорите, утвърждаването на стандартите за професионална етика, защитата на независимостта на магистратите и принципите на върховенството на правото.

снимка: АПБ

Особено внимание ще бъде отделено на общите предизвикателства пред прокурорите в двете държави. Сред тях са съвременните форми на престъпност, в частност организираната и трансграничната престъпност, които изискват по-активен професионален диалог и ефективно взаимодействие между представителите на съдебните системи в страните от Европейския съюз.

„Истинската стойност на едно споразумение не се измерва единствено с неговото подписване, а с доверието, което изгражда, и с резултатите, които следват от него", заяви прокурор Пламен Иванов по време на официалната церемония. Той изрази увереност, че договореното партньорство ще има практическо измерение чрез конкретни инициативи в полза на прокурорите от двете държави.

Работата по изпълнението на заложените в меморандума цели вече е започнала. Първата съвместна инициатива ще бъде научен форум, планиран за началото на 2027 г.

В рамките на посещението си в Атина българската делегация се е срещнала и със заместник-председателя на Ареопага – Върховния съд на Гърция, както и с прокурора при Ареопага. По време на разговорите са представени целите и основните направления на подписания меморандум. Обсъдени са били още функционирането на съдебните системи на България и Гърция, актуалните предизвикателства пред правосъдието, независимостта на магистратите и възможностите за задълбочаване на международния професионален обмен.

От Асоциацията на прокурорите в България определят посещението и подписването на споразумението като резултат от последователните усилия за разширяване на международните контакти и утвърждаване на българската прокурорска общност като активен и равнопоставен партньор на европейските магистратски организации.

От АПБ заявяват, че ще продължат да работят за укрепване на международното професионално сътрудничество, утвърждаване на принципите на правовата държава и развитие на партньорства, насочени към повишаване на качеството и ефективността на правосъдието.