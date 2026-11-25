Психолог е скубал, ритал по тялото и влачил по земята дете с увреждания, настанено в държавен здравно-социален център в Кюстендил. За физическото насилие, извършено през октомври 2025 г., служителят е наказан единствено със „забележка" – най-лекото, предвидено в Кодекса на труда. Това съобщи омбудсманът Велислава Делчева, която изиска спешна проверка от Районната прокуратура в Кюстендил.

За случая става ясно при внезапна проверка на Националния превантивен механизъм (НПМ). Насилието е извършено на 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. На 1 декември същата година на психолога е наложено дисциплинарното наказание.

В доклада си омбудсманът определя подобно отношение към деца с увреждания от страна на държавни институции като потенциално жестоко, нечовешко и унизително по смисъла на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Установени са и проблеми с материалната база и сигурността снимка: пресцентър на омбудсмана

При проверката не е установено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил за случая Държавната агенция за закрила на детето и отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" в Кюстендил. Не са предприети и адекватни последващи действия за овладяване на напрежението и оказване на подкрепа на децата и служителите.

Провереният център в Кюстендил е първата по рода си интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК. В него са настанени осем деца, с което капацитетът му е изцяло запълнен.

Проверката на омбудсмана разкрива и сериозни проблеми с управлението и кадровото обезпечаване на услугата. От предвидените с постановление на Министерския съвет 40 щатни бройки са разкрити 39. Незаети остават позициите за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Установени са и проблеми с материалната база и сигурността снимка: пресцентър на омбудсмана

Само за около година в центъра са сменени петима психолози. Част от назначените специалисти нямат необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми. Екипът на Националния превантивен механизъм определя психосоциалния климат в центъра като „изключително лош", което оказва пряко влияние върху здравето и поведението на децата.

Според Велислава Делчева работата с деца с подобни потребности изисква висока професионална компетентност, практически опит и надграждащо обучение. Тя подчертава необходимостта от регулярни практически занимания за превенция и овладяване на агресивно поведение, деескалация на кризисни ситуации, работа с деца с травматичен опит и защита на техните права и най-добър интерес.

Установени са и проблеми с материалната база и сигурността. Центърът се нуждае от ремонт заради теч, укрепване на оградата, осигуряване на жива охрана и служебен автомобил. Проверяващите са установили и нарушение на нормативните изисквания – на децата не се предоставят средства за джобни разходи.

Освен за спешна прокурорска проверка по случая с насилието Делчева настоява Министерството на здравеопазването да извърши комплексна проверка на дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил. Тя трябва да обхване и работата на директора, както и процедурите за подбор на персонал. Омбудсманът иска да бъде изяснено и дали компетентните органи са били уведомени за инцидента от 24 октомври 2025 г.

Сред препоръките на Делчева са спешно обучение на служителите, извършване на необходимите ремонти, подобряване на сигурността, осигуряване на служебен автомобил и предоставяне на джобни средства на децата.

Установени са и проблеми с материалната база и сигурността снимка: пресцентър на омбудсмана

Омбудсманът настоява комплексни проверки на двата центъра да извършат и Държавната агенция за закрила на детето, и Агенцията за качеството на социалните услуги. Става дума за Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград и Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил.

Националният превантивен механизъм е специализирана дирекция към омбудсмана, която следи, проверява и оценява спазването на правата на човека в места за лишаване от свобода и други институции. Сред тях са затвори, арести, домове за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца и възрастни, психиатрични заведения, домове за възрастни хора с увреждания, психични разстройства и деменция, както и центрове за мигранти и бежанци.