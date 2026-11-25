12-годишното момиче от Монтана, което в понеделник роди първото си дете в областната болница, ще бъде настанено в звено "Майка и бебе", където ще бъде обучено на родителски умения. Това съобщи пред Нова телевизия началникът на Отделението по акушерогинекология към МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" в Монтана д-р Захари Николов, който изроди бебето.

Благодарение на екипа от акушер-гинеколози майката и бебето са в добро състояние. Момиченцето е родено със секцио. Бащата на бебето е на 16 години, а двамата живеят заедно от три години.

По думите на д-р Николов майката е добре като за трети следоперативен ден - раздвижена и захранена. Той обясни, че при малолетните родилки бременността е високорискова, а самото раждане - предизвикателство.

От отдел "Закрила на детето" в Монтана обясниха, че след регистриране на случая веднага е свикан Координационният механизъм за деца, жертви на насилие. На срещата са присъствали прокурор от Районната прокуратура - Монтана, представител на Районното управление на полицията, на Център за обществена подкрепа и на отдела "Закрила на детето".

"Взе се решение майката заедно с бебето да бъдат насочени в звено "Майка и бебе". Това е комплекс за предоставяне на социални и здравни услуги, където ще бъде подкрепена и обучена в родителски умения", обясни Светлин Георгиев, началникът на отдел "Закрила на детето" в Монтана.

По думите му в дома на момчето има стая със задоволителни битови условия.

"При мъжа си живея. Свекървата ще ми помага да гледаме бебето. Знам какво да правя - да сменя памперс, да го облека, да го нахраня", каза самата майка.

Свекърва й е категорична, че ще помага с всичко на младите родители.

"Аз ще си го гледам, аз го искам. Ще им помагам до последно", каза жената, но не отговори на въпроса дали 12-годишната й снаха не е твърде малка, за да има деца.