Русе ще постави началото на коледно-новогодишните тържества на 1 декември с празнична програма пред сградата на Общината и тържествено запалване на светлините на естествената коледна елха. За пета поредна година живото дърво ще бъде център на празничната украса в града. Събитието ще започне в 17:15 ч. с празнична програма, а тържественото запалване на светлините е насрочено за 17:30 ч.

Началото на програмата ще поставят изпълнителите от Детска вокална група „Слънце" с ръководител д-р Наталия Константинова към Общинския детски център за култура и изкуство, които ще изнесат концерт.

снимка: Община Русе

В празничната програма ще се включат деца от Детска театрална работилничка „Сладурите" и солисти от Детска вокална група „Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство, изпълнители от Студио за поп и джаз пеене „Икономов" при Международния младежки център, балерини от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" и танцьори от Фолклорен танцов театър „Найден Киров".

И тази година специално за събитието ще пристигнат Дядо Коледа и Снежанка, които ще зарадват най-малките гости на празника и ще допринесат за коледното настроение.

Водещ на събитието ще бъде Йоланда Димова.

Община Русе кани русенци и гостите на града да се присъединят към празничната вечер и заедно да посрещнат началото на коледните тържества.