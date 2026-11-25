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Мъж е пребит от непознати на улица в с. Дъбница, община Гърмен. Във вторник в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение от ФСМП-Гоце Делчев за мъж, който е пострадал с фрактура в областта на подбедрицата. Обяснил, че е пострадал след физическа саморазправа.

От полицейските служители е установено, че пострадалият е 35-годишен мъж от с. Дъбница, като около 22:25 часа в селото му е нанесен побой от непознати за него лица.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.