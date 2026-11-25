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Поредeн пътен инцидент с участието на непълнолетен водач е станал в село Чепинци, община Рудозем. 16-годишно момиче е пострадало, след като е било блъснато от електрическо превозно средство, управлявано от младеж на същата възраст.

Произшествието е станало на 24 ноември на ул. „Демокрация". По информация на полицията момчето се е движело с несъобразена скорост и ударило пешеходката, докато тя пресичала пътното платно.

След инцидента пострадалото момиче е откарано в МБАЛ – Смолян, където е настанено за наблюдение. Няма опасност за живота му.

От полицията уточняват, че при управлението на електрическото превозно средство младежът е използвал предпазна каска.