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Кола блъсна възрастна пешеходка. Пътният инцидент е станал във вторник около 17:25 часа на ул. „Македония" в Хаджидимово.

Лек автомобил „Ситроен Ксара", управляван от 40-годишен мъж от града, е блъснал 79-годишна жена, също от Хаджидимово, която се е движила по пътното платно. Тя е пострадала с фрактура на таза и охлузна рана на главата. Настанена е за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохоли наркотични вещества, които са отрицателни.

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