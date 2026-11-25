С мекица за 10 евро се прочу коледният базар пред НДК (Sofia Christmas Fest). Тя е направена по подобие на унгарски лангош („като пица") - върху нея се слагат солени добавки: крема сирене, кашкавал, колбас (или луканка), царевица, зеленчуци, има и варианти с трюфел и люта чушка халапеньо.

Има и сладки варианти на същия щанд (с шоколад или Kinder Bueno), те се продават само за 8–9 евро. Цените на коледния базар на НДК са много високи СНИМКА: Йордан Симеонов

На базара се предлагат и други "златни" манджи в хартиени чинийки с пластмасови вилички. 180 г. печено прасенце например струва 18 евро, 50 г печена наденица - 5 евро, 100 г - съответно 10 евро. Пържените картофки са по-евтини - не са грам за евро, а цели два грама за евро - порцията е 9 евро. Цените на коледния базар на НДК са много високи СНИМКА: Йордан Симеонов

180 г (толкова са порциите навсякъде) кукуреч - това са агнешки дреболии, увити в черва на шиш, струва 13 евро, свински уши и крака - 8,50, телешки език с манатарки - също. Към тях има добавка гарнитури - боб с манатарки 7 евро, боб с кисело зеле - 5, а само кисело зеле - 4. Но пък цяло пиле на грил е 12 евро (Но определено е под килограм).

180 г пилешки хапки или кюфтенца са 8 евро. Обаче ако искате сосове - всеки е 1 евро. Туршията е 2. За картофките всяка добавка е също по евро. Всъщност цените на всичко са само за основното ястие, всички добавки се доплащат минимум по евро. Цените на коледния базар на НДК са много високи СНИМКА: Йордан Симеонов

Донатите са между 5 и 6 евро броя, кутия с 6 е 28 евро.

220 г чай е 2 евро, толкова греяно вино - 3, колкото едно капучино.