„Мамо, миришеше на Федерер!" Това са първите думи, които 12-годишният Слави Георгиев казва на майка си по телефона след една от най-необикновените победи в кратката си тенис кариера. Току-що е надиграл Лео Федерер, син на легендарния Роджър Федерер, а вместо да говори за резултата, сервиса или победните удари, момчето е намерило съвсем друг начин да опише преживяното. „Когато се чухме след мача, го попитах как е било да играе срещу сина на Федерер. А той ми отговори точно това. Много ме разсмя!", разказва майка му пред „24 часа – 168 истории".

Самият Слави още не подозира, че докато той се състезава в Испания, в България вече го наричат момчето, победило сина на Федерер. И когато майка му съобщава, че журналисти искат да разговарят с него, реакцията му е далеч от тази на бъдеща знаменитост: „Ох, мамо, защо ме занимаваш сега?"

Всъщност тази реплика може би казва повече за него от всички спортни резултати. Защото Слави е преди всичко едно съвсем обикновено 12-годишно момче, което обича футбола, PlayStation и игрите с малкия си брат. Само че между училището и забавленията успява да намери време за тренировки почти всеки ден, пътува по международни турнири и вече побеждава съперници, чиито фамилии са известни по целия свят. На международния турнир TEN-PRO Global Junior Tour в академията на Рафаел Надал в Майорка българчето побеждава Лео Федерер с 6:3, 6:3. За възможността да се изправи срещу него научава още когато разглежда схемата на надпреварата. „Видях, че ако спечеля първия си мач, във втория кръг ще играя с него. Първо много се зарадвах и си казах: „Уау, наистина ли ще играя със сина на Федерер?!". После обаче малко се притесних. Все пак баща му е Роджър Федерер!", разказва Слави пред „168 истории".

Притеснението обаче остава само в първите геймове. „Не знаех как играе Лео и какво да очаквам от него. След това се успокоих и започнах да играя моята игра. Накрая се поздравихме на мрежата и си казахме: „Добра игра!", спомня си младият тенисист. Любопитното е, че неговият собствен идол не е Федерер, а Рафаел Надал. Мечтае един ден да се изправи срещу Карлос Алкарас, а ако срещне самия Роджър Федерер, би го попитал само едно: „Как е станал толкова добър тенисист?". Победата над Лео обаче съвсем не е единственото постижение на Слави в Испания. Той участва в две възрастови категории, при родените през 2014 и 2013 г., като и в двете завършва на трето място. Особено драматичен е полуфиналът срещу испанеца Пау Барсело Масути. Двамата водят три часа и половина битка, завършила с 5:7, 7:6, 6:7. Въпреки разочарованието Слави се връща на корта и печели двата си мача за бронзовите отличия. Побеждава израелеца Нетанел Вайсман с 6:2, 6:3 и швейцареца Нино Хиршмюлер с 6:1, 6:0.

А всичко започва почти случайно, докато майка му пие кафе. Слави е на близо пет години и прекарва лятната ваканция при баба си и дядо си в Петрич. Един ден майка му и кръстницата му решават да го заведат на тенис. Няма предварително начертан спортен път, нито амбициозен план за бъдеща шампионска кариера. Майка му просто сяда да изпие кафето си, а синът ѝ хваща ракетата. „Явно много ми е харесало, защото през цялата ваканция продължих да ходя да играя. Когато се върнахме в София, мама ме записа в тенис клуб. След около две години започнах да участвам в първите си турнири и тогава тенисът вече стана любимият ми спорт", разказва той.

Днес денят му започва доста по-рано от този на повечето му връстници. Когато е първа смяна, будилникът звъни в шест сутринта. Следват училище, обяд набързо и дълги часове на корта. „Сега съм в шести клас и часовете ми свършват около 12:30 ч. После мама ме взима, хапвам и отивам на тренировка. Оставам до пет следобед. Във вторник и сряда ходя и на лека атлетика, а няколко пъти седмично имам допълнителни уроци, за да не изоставам с училището", обяснява Слави. Тенис тренира от понеделник до събота, а понякога и неделята не е почивен ден. И макар да признава, че почти не му остава време за други занимания, не изглежда особено разтревожен от това: „На тениса имам много приятели и винаги ни е забавно. А понякога сутрин направо ми се иска да отида на корта, вместо на училище!"

Когато все пак остави ракетата, футболът е сред любимите теми и в разговорите с треньорите му Петър Атанасов и Робърт Сократов, които нарича просто Пепи и Роби. „Много ги харесвам! С тях сме като едно семейство", обяснява шестокласникът. Родителите му също имат своята роля в спортния му живот, макар самият той да признава с усмивка, че не са най-големите тенис специалисти. „Баща ми винаги казва: „Вземи си главата и си играй играта!". А мама ми повтаря да се забавлявам и да дам всичко от себе си. Те не са спортисти и не разбират много от тенис, ама все пак ми дават съвети!", шегува се Слави. Зад тези думи обаче стои семейство, чието ежедневие от години е подчинено на тренировките, училището и състезателния календар. Защото зад всяка купа има не само часове на корта, но и ранни ставания, пътувания и родители, които вярват в мечтата на детето си.

А мечтата на Слави никак не е малка. „Искам един ден да спечеля „Уимбълдън"!", заявява той без колебание. Преди това обаче му предстои още едно голямо предизвикателство. На 10 декември трябва да замине за Съединените щати, където ще участва в престижния детски турнир „Ориндж Боул" в Маями. Слави вече си е извоювал квота за надпреварата и ще пътува заедно с още 12 български деца. След завръщането от Испания го очакват двуразови тренировки, за да бъде готов за срещите с едни от най-добрите млади тенисисти в света.

И макар да мечтае за големите трибуни и титлите от Големия шлем, момчето вече знае какво ще направи, ако един ден стане номер едно в световния тенис. „Първото нещо ще бъде да се прибера и да видя семейството си!", казва той. А дотогава има още много мачове за печелене, много уроци за учене и вероятно още немалко сутрини, в които ще предпочита тенис корта пред училищния чин. Засега обаче Слави има всичко, от което се нуждае едно 12-годишно момче с голяма мечта: ракета, хора, които вярват в него, и достатъчно чувство за хумор, за да не приема славата насериозно.