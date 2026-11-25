От минните полета на Ангола до гардероба на Ким Кардашиян роклите ѝ вече надхвърлят милион

Кейт и Меган носят бижутата ѝ, а личните ѝ писма попадат в ръцете на непознати

На 15 януари 1997 г. принцеса Даяна прави няколко крачки, които ще останат в историята.

Облечена с бяла риза, предпазна жилетка и обикновени кафяви обувки, тя преминава през разминирана пътека в Ангола. От двете ѝ страни се издигат червени предупредителни знаци. Под земята все още се крие смъртта, останала след десетилетия гражданска война. Даяна обаче не гледа към фотографите, а към пътеката пред себе си. Седем месеца по-късно светът ще я загуби завинаги. Близо три десетилетия след онези кадри обувките ѝ отново тръгват на път. Този път към Абу Даби, където на 9 декември аукционната къща Julien's Auctions ще ги предложи за продажба. Велурените мокасини на Miss Selfridge са оценени между 20 и 30 хил. долара. В същия търг ще бъдат предложени и вечерни рокли за стотици хиляди, както и риза, свързана с хуманитарните мисии на принцесата. Но зад поредната продажба се крие далеч по-любопитна история. Какво всъщност се случи с вещите на най-обичаната жена в британското кралско семейство? Кой днес притежава роклите, писмата и бижутата ѝ? И защо част от наследството на Даяна се оказа не в двореца Кенсингтън, а в частни колекции, аукционни зали и дори в гардероба на Ким Кардашиян? Принцеса Даяна

Всичко започва още докато принцесата е жива. През юни 1997 г. тя взема необичайно решение. По предложение на тогава 14-годишния си син Уилям продава 79 от най-известните си рокли, за да събере средства за благотворителност. На 25 юни в Ню Йорк "Кристис" организира търг, който се превръща в световна сензация. Продажбата носи над 3,25 млн. долара за борбата с рака и СПИН. Сред продадените тоалети е тъмносинята кадифена рокля, с която Даяна танцува с Джон Траволта в Белия дом през 1985 г. Купувач плаща за нея 222 500 долара. Тогава това изглежда почти невероятна сума. Днес обаче рекордите са съвсем други. През декември 2023 г. вечерна рокля на дизайнера Жак Азагюри, носена от принцесата във Флоренция през 1985 г., е продадена за 1 148 080 долара. Сумата надхвърля повече от 11 пъти предварителната оценка. Роклята, някога част от личния гардероб на Даяна, вече е произведение на колекционерското изкуство. Докато дрехите обикалят света, съдбата на бижутата се оказва още по-заплетена. Малко преди смъртта си Даяна е оставила указания скъпоценностите ѝ да останат при двамата ѝ синове, така че един ден да могат да бъдат носени от техните съпруги. И действително част от украшенията получават втори живот, сякаш самата принцеса присъства на най-важните семейни събития. Най-известният пример е годежният ѝ пръстен. През 1981 г. Даяна избира необичайно за бъдеща кралска съпруга бижу от каталога на Garrard. Овален син цейлонски сапфир, обграден от 14 диаманта. За разлика от традиционните кралски пръстени, изработвани специално по поръчка, този модел може да бъде купен и от обикновен клиент, стига да разполага с необходимите средства. През 2010 г. принц Уилям поднася същия пръстен на Кейт Мидълтън, когато ѝ предлага брак в Кения. Така едно украшение, свързвано години наред с разпада на брака между Чарлз и Даяна, се превръща в символ на нова кралска любов. Меган Маркъл също притежава частица от личния свят на свекърва си, която никога не е срещала. На 19 май 2018 г., след сватбата си с принц Хари, тя се появява на вечерното тържество с голям пръстен с аквамарин. Бижуто е принадлежало на Даяна, която го носи след раздялата си с Чарлз. Меган получава и диамантени обеци с пеперуди, с които се появява по време на първото си официално пътуване до Австралия. Даяна често носи великолепната тиара Lover's Knot, украсена с диаманти и висящи перли. Днес с нея на държавни приеми се появява Кейт.

Още по-интересна е съдбата на короните, които светът свързва с Даяна. Тя често носи великолепната тиара Lover's Knot, украсена с диаманти и висящи перли. Днес с нея на държавни приеми се появява Кейт. Но има една подробност, която често остава незабелязана. Тиарата никога не е била лична собственост на Даяна. Тя е част от кралската колекция и ѝ е предоставена от Елизабет II. Съвсем различна е историята на тиарата „Спенсър", с която 20-годишната Даяна пристъпва към олтара в катедралата „Сейнт Пол" на 29 юли 1981 г. Украшението принадлежи на нейното семейство и след смъртта ѝ остава при фамилията Спенсър. Така най-известната булчинска тиара на принцесата никога не става притежание на британската корона. Не всички бижута обаче остават в аристократичните фамилии. През януари 2023 г. огромен кръст, украсен с аметисти и диаманти, е продаден на търг в Лондон за 163 800 британски лири. Купувачът се оказва Ким Кардашиян. Даяна носи необичайното украшение на благотворителна вечер през 1987 г. То обаче не е било нейна собственост. Принадлежало е на бизнесмена Наим Атала, който ѝ го предоставя. След смъртта му наследниците решават да го продадат. През 2024 г. Кардашиян се появява с кръста на галавечер в Лос Анджелис, предизвиквайки противоречиви реакции. За някои това е почит към принцесата, за други поредното превръщане на личната ѝ история в моден спектакъл.

И все пак най-трогателното наследство на Даяна не е изработено от злато или диаманти. През февруари 2023 г. на търг във Великобритания се появяват 32 нейни лични писма и картички. Повече от четвърт век те са пазени от близките ѝ приятели Сузи и Тарек Касем. В едно от писмата Даяна им благодари за подкрепата в най-трудните години на брака си. В друго, от 1996 г., споделя опасенията си, че телефонът ѝ в двореца Кенсингтън се подслушва. Сред кореспонденцията има и съвсем обикновени благодарности за обяд, цветя и подаръци. Именно те показват другата Даяна, далеч от светкавиците и официалните портрети. Колекцията е продадена за общо 145 хил. британски лири.

Още по-необичайна история се разкрива след смъртта ѝ. През 2002 г., по време на съдебния процес срещу бившия ѝ иконом Пол Бърел, става ясно, че принцесата е съхранявала особено личните си писма и спомени в дървена кутия. Сред тях се намира и пръстен с печат, принадлежал на бившия ѝ любовник Джеймс Хюит. Малък предмет, който едва ли би имал голяма материална стойност без историята на жената, която го е запазила. Съдебният процес изважда наяве и спор около последните ѝ желания. Даяна е искала част от личните ѝ вещи да бъдат разпределени между 17-те ѝ кръщелници. След съдебно одобрени промени в изпълнението на завещанието обаче всеки от тях получава само по един предмет за спомен. По-голямата част от наследството остава за Уилям и Хари.

Понякога най-скъпите спомени за принцеса Даяна нямат нищо общо с диаманти и корони. Синият велосипед, с който младата Даяна обикаляла Лондон, прекарал 27 години забравен в гараж, преди през 2008 г. да бъде продаден за едва 211 паунда. Тринадесет години по-късно нов собственик платил за него 44 хил. паунда. Далеч по-лични се оказали писмата до семейната икономка Вайълет, която Даяна наричала „Коли". В едно от тях младата майка разказва колко много двегодишният Уилям обича новороденото си братче Хари. През 2024 г. тази кореспонденция е продадена на търг за над 54 хил. паунда. А през 2025 г. строители в Лондон извадили от земята капсула на времето, заровена с участието на принцесата през 1991 г. Вътре ги чакали диск на Кайли Миноуг, джобен телевизор, детски спомени за една отминала епоха и снимка на Даяна. Най-голямата ирония обаче остава в семейното имение Алторп. Там, сред езерото, е погребана принцесата, но мястото не принадлежи на синовете ѝ и няма да бъде наследено от тях..

Така почти 30 години след онази августовска нощ в Париж вещите на Даяна продължават да разказват различни истории. Едни напомнят за принцесата, която танцува с холивудска звезда. Други за майката, чиито бижута днес носят снахите ѝ. Трети за самотната жена, която пише писма на приятели и пази спомен от изгубена любов.

А в Абу Даби през декември някой ще плати десетки хиляди долари за чифт обикновени обувки. Същите, с които Даяна върви по една тясна пътека сред минните полета на Ангола. Това е най-големият парадокс на нейното наследство. Светът продължава да оценява вещите ѝ все по-високо, но най-ценната следа, която принцесата оставя, никога не е била изработена от злато, коприна или диаманти. Тя е в онези няколко крачки, с които една жена показа, че човешкият живот струва повече от всяка корона.