Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли възможността саудитският дисидент Абдулрахман Ал-Халиди да получи международна закрила в България. Решението означава, че той трябва да бъде експулсиран в Саудитска Арабия, след като ДАНС го определи като заплаха за националната сигурност, съобщава Mediapool.

Съдебното решение е публикувано два дни след края на официалното посещение на премиера Румен Радев в Саудитска Арабия.

Ал-Халиди прекара близо пет години в център за задържане на нелегални мигранти, докато българските власти предприемаха действия за връщането му в родината. През август 2026 г. той беше освободен след един от най-продължителните случаи на задържане на кандидат за убежище в България.

Саудитският гражданин пристига в страната на 23 октомври 2021 г., като преминава пеша границата с Турция. Първоначално е задържан заради незаконно влизане, а на 16 ноември същата година официално подава молба за международна закрила. Държавната агенция за бежанците обаче отхвърля искането му. Сред мотивите е посочено, че Саудитска Арабия предприема мерки за демократизиране на обществото си.

През февруари 2024 г. ДАНС издава заповед за експулсирането му, като го определя като заплаха за националната сигурност. Публично не са представени конкретни доказателства в подкрепа на тази оценка. Според агенцията Ал-Халиди е измислил дисидентската си история при влизането в България.

Случаят предизвика реакции от международни правозащитни организации, сред които Human Rights Watch, Front Line Defenders и Gulf Centre for Human Rights. Те многократно призоваваха българските власти да не го връщат в Саудитска Арабия, тъй като според тях той може да бъде подложен на произволен арест, изтезания и несправедлив процес.

Причината за опасенията му е свързана с политическата му дейност. През 2011 г. Ал-Халиди участва в антиправителствени демонстрации в Източна Саудитска Арабия, където е съсредоточена шиитската общност в страната. Протестите са част от вълната на Арабската пролет в Близкия изток.

Между 2011 и 2013 г. той се включва и в дейността на Саудитската асоциация за граждански и политически права (ACPRA), известна още с арабското съкращение HASM. Организацията е сред най-значимите правозащитни структури в страната и настоява за конституционни ограничения върху властта на монархията, независима съдебна система и освобождаване на политическите затворници.

През март 2013 г. Ал-Халиди напуска Саудитска Арабия заради мащабната репресивна кампания срещу правозащитници и активисти, свързани с ACPRA. Много от представителите на организацията са арестувани, осъждани на продължителни затворнически присъди и преследвани по антитерористичното законодателство. Ал-Халиди се опасява, че може да последва същата съдба. Първоначално заминава за Египет, след което живее в Катар и Турция.

Между 2016 и 2018 г. той е активен участник в онлайн движението Electronic Bees Army („Армията на електронните пчели"), свързвано с журналиста Джамал Хашоги и саудитския дисидент Омар Абдулазиз. Според Human Rights Watch Ал-Халиди е бил принуден да използва различни имена за публикациите си от съображения за сигурност.

ВАС приема, че няма основания да се смята, че Ал-Халиди е преследван заради политическите си възгледи. Окончателното решение на магистратите стъпва изцяло върху оценката на ДАНС, че той представлява заплаха за националната сигурност. В мотивите си съдът посочва, че решението на агенцията е било подложено на проверка, но не става ясно каква точно проверка е извършена.

Според магистратите твърденията на дисидента за ситуацията в Саудитска Арабия се разминават с „реално случващото се" в страната.

„Разгледано е и понятието „политическо мнение" в контекста на бежанското право, като е достигнато до извод, че за Халиди не е налице основателно опасение от преследване за възгледите му, видно от данните по делото и от разказаната от самия него бежанска история", се казва в съдебното решение.

В него се посочва още, че Ал-Халиди не е бил принуден да напусне родината си заради обективна заплаха за живота или свободата му, нито заради опасност от изтезания или жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание.

„Показателен за това е фактът, че дори към настоящия момент не са ясни действителните имена на касатора", пишат магистратите.

В жалбите си Ал-Халиди твърди, че съдът е омаловажил и обезценил публичните материали, международните публикации и свидетелските показания за него. Според ВАС обаче той се опитва по всякакъв начин да се представи като дисидент, без да има други доказателства в подкрепа на тази теза извън собствените му твърдения.