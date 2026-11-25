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Административният съд във Варна образува дело по жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Делото е образувано по оспорването на решение от 23 ноември на ОИК – Варна, с което е прекратен предсрочно мандата на Коцев на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Изборния кодекс.

В жалбата се настоява решението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Кметът е отправил и отделно искане до съда да спре предварителното изпълнение на акта, което е допуснато по силата на закона.

Коцев настоява изпълнението на решението на ОИК да бъде спряно до приключване на съдебното производство.

Предстои съдът да се произнесе по искането за спиране на предварителното изпълнение, както и по жалбата срещу решението за прекратяване на мандата.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев заради установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста.

Решението беше взето с 20 гласа „за" и 6 „против". Председателят на комисията Велин Жеков уточни, че са разгледани два сигнала от 2025 г.