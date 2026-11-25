Над 100 000 деца, ученици и студенти в България са преминали през международната програма за екологично образование досега

До 30 ноември училищата и детските градини от цялата страна могат да се включат в Мисия „Екоучилища“ на DEVIN Изворна и Българско Движение „Син флаг“ за учебната 2026/2027 г. За пета поредна година DEVIN Изворна застава зад инициативата и подкрепя мисията на „Екоучилища“ в България - повече ученици, учители и родители да изграждат заедно навици за отговорно отношение към света около нас.

Партньорството между „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“ започва през 2022 г. с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите. Целта е все повече български училища и детски градини да се включат в международната програма „Екоучилища“, която възпитава децата да се грижат за околната среда. Досега 256 училища и 153 детски градини в България са получили статут „Екоучилище“ и международното отличие „Зелен флаг“.

Програмата следва методология от седем стъпки, в които учениците имат водеща роля. Те създават екокомитет и заедно с учителите си търсят начини да пестят вода и енергия или да намалят отпадъците в училище. Привличат съученици и родители, прилагат идеите си и проследяват резултатите. Накрая създават свой екокод – общо послание за устойчивост и опазване на природата.

Петя Манастирска

„В „Девин“ се стараем да бъдем доверен избор за хората, които търсят здравословни и природни решения в ежедневието си. Вече пет години инвестираме в екологичното образование, защото вярваме, че връзката с природата е в основата на по-здравословния живот и се изгражда още в детството. С Мисия „Екоучилища“ децата откриват тази връзка сами. Наистина важните резултати ще виждаме все по-отчетливо, когато настоящите ученици станат активни отговорни граждани и сами възпитават своите деца в устойчивост“, казва Петя Манастирска, ръководител „Устойчиво развитие“ в „Девин“ ЕАД.

Заявки за участие се приемат до 30 ноември чрез онлайн формуляра на Мисия „Екоучилища“.