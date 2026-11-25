Слабо земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин, 25 ноември, в 10:27 часа местно време в района на Смолян. Това показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ-БАН).

Епицентърът на труса е локализиран в района на Смолян, на около 40 км от Кърджали, 50 км от Пловдив и 170 км от София. Има постъпили данни, че земетресението е усетено от жители на областния град и околните населени места, без да се съобщава за нанесени материални щети.

Днешният трус е пореден от сеизмичната активност в региона от средата на ноември насам.