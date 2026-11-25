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Близо 40 килограма кокаин са открити в кабината на турски шофьор на товарен автомобил, влизащ в България от Румъния. Наркотикът бил разпределен в 35 пакета, укрити на няколко места в кабината на влекача. Водачът е обвинен в контрабанда и по искане на прокуратурата е оставен в ареста.

Случаят е от 21 ноември 2026 г. Около 12 ч. на главен път Е-79, в района на видинското село Скомля, митническа мобилна група спряла за проверка товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке, която влизала в страната от Румъния.

Шофьорът, турският гражданин А.Ю., обяснил, че пътува от Нидерландия за Турция и превозва боровинки. Той представил и съответните транспортни документи.

След първоначален външен оглед на превозното средство и шофьорската кабина митническите служители насочили камиона за щателна проверка.

снимка: Окръжна прокуратура – Видин

В кабината били открити правоъгълни пакети с бели твърди пресовки на прахообразно вещество. Те били укрити на няколко места – в таблото на влекача, под леглото на водача, в тапицерията зад него и в намиращ се наблизо страничен долап.

За случая бил уведомен разследващ митнически инспектор. В условията на неотложност, с цел събиране и запазване на доказателствата, било извършено претърсване и изземване. При него били открити бели зеблени чували с пакети, номерирани от 1 до 35.

Полевият наркотест показал, че веществото е кокаин. Общото му брутно количество е 39 489,73 грама.

Под ръководството на Окръжната прокуратура във Видин се води досъдебно производство за контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната – престъпление по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс.

С постановление на прокурор турският шофьор А.Ю. е привлечен като обвиняем. По искане на прокуратурата съдът е определил спрямо него най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".