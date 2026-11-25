51-годишен шофьор на товарен автомобил е в тежко състояние след катастрофа на главен път Е-79 край видинското село Ружинци. Инцидентът е станал вчера сутринта, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за произшествието е подаден около 9:40 часа на 24 ноември. По първоначална информация водачът на товарен автомобил „Волво" с видинска регистрация е шофирал с несъобразена скорост в района на селото. Той е изгубил контрол над превозното средство, напуснал е пътното платно и се е преобърнал в дере вдясно от пътя.

Пострадалият е транспортиран до Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка" във Видин, където е настанен в Отделението по реанимация в тежко състояние.

По случая е образувано досъдебно производство.