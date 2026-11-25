Божидар Спасов е назначен за нов управител на „Кюстендилска вода" ЕООД до провеждането на конкурс. Решението за промяна в ръководството е взето от Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг" ЕАД и предстои да бъде вписано в Търговския регистър, съобщиха от ВиК.

Спасов има военно образование. В периода от 2009 до 2012 г. е бил управител на „Водоснабдяване и канализация" – Благоевград. През 2022–2023 г. е заемал и поста председател на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг".

„Кюстендилска вода" е едно от 26-те ВиК дружества в състава на холдинга. Операторът обслужва около 101 хил. жители в 131 населени места на територията на осем общини – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Невестино и Трекляно.