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Прегледана е от Спешна помощ

Автобус е блъснал пешеходка на кръстовището на булевард "Руски" с ул. "Гладстон" в Пловдив, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал около 10 часа тази сутрин, като по първоначална информация пешеходката е пресичала на червен светофар. От МВР уточниха за "24 часа", че тепърва ще се установява дали жената е нарушила правилата за движение.

На място са пристигнали линейка и полиция, а Спешна помощ е прегледала пострадалата. Тя е освободена за домашно лечение.

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.