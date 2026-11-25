Прегледана е от Спешна помощ
Автобус е блъснал пешеходка на кръстовището на булевард "Руски" с ул. "Гладстон" в Пловдив, съобщиха от МВР.
Инцидентът е станал около 10 часа тази сутрин, като по първоначална информация пешеходката е пресичала на червен светофар. От МВР уточниха за "24 часа", че тепърва ще се установява дали жената е нарушила правилата за движение.
На място са пристигнали линейка и полиция, а Спешна помощ е прегледала пострадалата. Тя е освободена за домашно лечение.
Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.